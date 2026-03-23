Ki érdekeit szolgálja valójában? – új kérdések merültek fel Panyi Szabolcs amerikai kapcsolatai körül

A Tűzfalcsoport szerint komoly kérdéseket vetnek fel Panyi Szabolcs amerikai kapcsolatai és finanszírozási háttere. A blog állítása alapján az újságíró munkásságából az a benyomás rajzolódik ki, mintha Magyarország működését elsősorban washingtoni érdekek mentén tartaná kívánatosnak.

Panyi Szabolcs (Forrás: Facebook/Transparency International Magyarország)

A bejegyzés kiemeli: egy 2022 februári, az Amerikai Nemzetbiztonsági Tanács által szervezett sajtóeseményen Anne Neuberger különösen közvetlen hangnemben szólította meg a magyar újságírót. A beszámoló szerint a tanácsadó magyarul köszöntötte: „Szabolcs, hogy vagy?”, majd megköszönte részvételét – ez a fajta személyes hangvétel a többi résztvevő esetében nem volt jellemző.

A Tűzfalcsoport szerint mindez arra utalhat, hogy a felek között korábbi kapcsolat állhat fenn, bár ennek részletei nem ismertek.

A blog emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy Panyi Szabolcs az elmúlt években több amerikai ösztöndíjprogramban vett részt, és az Amerikai Külügyminisztérium által közzétett anyagok szerint is kapcsolatba került amerikai intézményekkel.

A finanszírozási háttérrel kapcsolatban azt írják: az újságíró jelenleg a Direkt36 és a VSquare munkatársa, amelyek működését több külföldi szervezet is támogatja. Ezek között említik a National Endowment for Democracy (NED) nevű szervezetet is, amelyet a blog politikai befolyásgyakorlással hoz összefüggésbe.

A cikk szerint bár az önmagában nem kifogásolható, ha egy újságíró nemzetközi ösztöndíjakban vesz részt, az már felvet kérdéseket, ha kizárólag külföldi finanszírozású médiumoknál dolgozik.

A Tűzfalcsoport azt is állítja, hogy Panyi Szabolcs cikkei jellemzően a magyar kormány kritikájára fókuszálnak, miközben amerikai politikai ügyekkel vagy vitákkal ritkábban foglalkozik.