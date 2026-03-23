Egy magyar újságíró segítségével hallgathatták le Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban – írta a Mandiner hétfőn.
Panyi Szabolcs a titkosszolga?
A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:
- Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
- Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem
– állapította meg a lap.
Panyi Szabolcs ezen a felvételen hallható:
