A hálózat karmestere: Panyi sokkal több lehet egyszerű informátornál

Hosszabb elemzést közölt a Tűzfalcsoport Panyi Szabolcs tevékenységéről. Az írás szerint a kiszivárgott, és az újságíró által hitelesnek elismert hangfelvétel azt mutatja, hogy Panyi nem egyszerű informátorként működhetett együtt külföldi szereplőkkel, hanem egy idegen hálózatba ágyazódhatott be.

David Pressman, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete, Samantha Power, a USAID volt vezetője és Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója egy fogadáson (forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Az elemzés szerint a felvétel alapján az újságíró adatokat gyűjthetett külföldi partnerek számára, és velük összehangolva végezhette újságírói munkáját.

A Tűzfalcsoport írása több korábbi eseményt is felidéz, amelyek szerintük ebbe a mintázatba illeszkednek. Példaként említenek egy 2021-es közösségi médiás bejegyzést, amelyben Panyi Szabolcs egy visegrádi csúcstalálkozóról készült képet tett közzé, amelyen Andrej Babiš, Sebastian Kurz és Peter Pellegrini politikusok fotójára piros X-jelek kerültek.