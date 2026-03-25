A hálózat karmestere: Panyi sokkal több lehet egyszerű informátornál

Hosszabb elemzést közölt a Tűzfalcsoport Panyi Szabolcs tevékenységéről. Az írás szerint a kiszivárgott, és az újságíró által hitelesnek elismert hangfelvétel azt mutatja, hogy Panyi nem egyszerű informátorként működhetett együtt külföldi szereplőkkel, hanem egy idegen hálózatba ágyazódhatott be.
Az elemzés szerint a felvétel alapján az újságíró adatokat gyűjthetett külföldi partnerek számára, és velük összehangolva végezhette újságírói munkáját.
A Tűzfalcsoport írása több korábbi eseményt is felidéz, amelyek szerintük ebbe a mintázatba illeszkednek. Példaként említenek egy 2021-es közösségi médiás bejegyzést, amelyben Panyi Szabolcs egy visegrádi csúcstalálkozóról készült képet tett közzé, amelyen Andrej Babiš, Sebastian Kurz és Peter Pellegrini politikusok fotójára piros X-jelek kerültek.
Az elemzés kitér egy másik esetre is: a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni 2024-es merénylet után Panyi Szabolcs a közösségi médiában gyorsan közzétette az elkövető személyazonosságát, és a Tűzfalcsoport szerint olyan narratívát vázolt fel, amely az orosz érintettség lehetőségét vetette fel.
