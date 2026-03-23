Szánalmas mosakodásba kezdett Panyi Szabolcs

„Próbáltam úgy tenni, mintha nagyobb befolyásom lenne, de nyilvánvalóan nem lenne befolyásom egy esetleges kormányváltás után a külügyben dolgozókra” – ezzel magyarázta Panyi Szabolcs a lehallgatási botrányt, és hozzátette: úgy ítélte meg, így jobban fel tudja deríteni Szijjártó Péter orosz kapcsolatait. Utólag úgy gondolja, hiba volt, újságíróként szerencsétlen döntést hozott.

Panyi Szabolcs a botrány után szánalmas mosakodásba kezdett (Fotó: Ivándi Szabó Balázs)

Orbán Balázs üzent Panyi Szabolcsnak

Ember, most derül ki, hogy nyilvánvalóan lenne! Ne nézd hülyének a magyarokat!

– reagált a miniszterelnök politikai igazgatója, utalva arra, hogy természetesen lenne befolyása a külügyben dolgozókra egy esetleges kormányváltás után.