Szánalmas mosakodásba kezdett Panyi Szabolcs

A magyar külügyminiszter lehallgatása kapcsán kirobbant botrány után Panyi Szabolcs heves magyarázkodásba kezdett; az újságíró szerint szerencsétlen döntést hozott.
„Próbáltam úgy tenni, mintha nagyobb befolyásom lenne, de nyilvánvalóan nem lenne befolyásom egy esetleges kormányváltás után a külügyben dolgozókra” – ezzel magyarázta Panyi Szabolcs a lehallgatási botrányt, és hozzátette: úgy ítélte meg, így jobban fel tudja deríteni Szijjártó Péter orosz kapcsolatait. Utólag úgy gondolja, hiba volt, újságíróként szerencsétlen döntést hozott.
Orbán Balázs üzent Panyi Szabolcsnak
Ember, most derül ki, hogy nyilvánvalóan lenne! Ne nézd hülyének a magyarokat!
– reagált a miniszterelnök politikai igazgatója, utalva arra, hogy természetesen lenne befolyása a külügyben dolgozókra egy esetleges kormányváltás után.
