Páratlan Wass Albert-kiállítást nyitott meg a kulturális és innovációs miniszter

Üzenet haza címmel megnyílt és péntektől látogatható a Wass Albert hazánkba visszakerült hagyatékát bemutató kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) – számolt be róla az MTI. – A diaszpórák legjelentősebb irodalmi hagyatéka tért haza, amely nem csak az irodalmat, de a teljes nemzetet szolgálja – jelentette ki Hankó Balázs a megnyitón.

Hankó Balázs kultúráért felelős miniszter a Wass Albert hazatérő hagyatékát bemutató kiállítás megnyitóján az Országos Széchényi Könyvtárban. Fotó: MTI

Wass Albert és a száműzetés fájdalma

A kultúráért és innovációért felelős miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a hagyaték hazatérését lehetővé tevő megállapodást az Országos Széchényi Könyvtár és a Wass Albert hagyatékát gondozó alapítvány között. – Az USÁ-ból hazatérő ládák nemcsak papírokat rejtettek, hanem történelmet, hitet, kitartást és identitást hoztak vissza közénk – hangsúlyozta.

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója a kiállításról szólva elmondta, hogy az