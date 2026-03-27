Páratlan Wass Albert-kiállítást nyitott meg a kulturális és innovációs miniszter

Üzenet haza címmel megnyílt és péntektől látogatható a Wass Albert hazánkba visszakerült hagyatékát bemutató kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) – számolt be róla az MTI. – A diaszpórák legjelentősebb irodalmi hagyatéka tért haza, amely nem csak az irodalmat, de a teljes nemzetet szolgálja – jelentette ki Hankó Balázs a megnyitón.
Wass Albert és a száműzetés fájdalma
A kultúráért és innovációért felelős miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a hagyaték hazatérését lehetővé tevő megállapodást az Országos Széchényi Könyvtár és a Wass Albert hagyatékát gondozó alapítvány között. – Az USÁ-ból hazatérő ládák nemcsak papírokat rejtettek, hanem történelmet, hitet, kitartást és identitást hoztak vissza közénk – hangsúlyozta.
Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója a kiállításról szólva elmondta, hogy az
nem egyszerűen dokumentumok, kéziratok és tárgyi emlékek együttese, hanem „egy életmű sűrítménye, egy olyan életé, amelyet a hűség, a rendíthetetlen hit és a száműzetés fájdalma formált”. A tárlat végigkíséri az író életútját, kiemeli a meghatározó életeseményeket, hiszen láthatók benne a szerző írógéppel írt művei, valamint személyes tárgyai, többek közt írógépe, íróasztala, túrahátizsákja és bőröndje is.