Páratlan Wass Albert-kiállítást nyitott meg a kulturális és innovációs miniszter

Már látogatható a Wass Albert hagyatékát bemutató kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban. Az esemény megnyitóján Hankó Balázs kultúráért felelős minszter történelmi jelentőségűnek nevezte a döntést, ami lehetővé tette, hogy a nagy magyar író hagyatéka hazatérhessen az USÁ-ból.
Üzenet haza címmel megnyílt és péntektől látogatható a Wass Albert hazánkba visszakerült hagyatékát bemutató kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) – számolt be róla az MTI. – A diaszpórák legjelentősebb irodalmi hagyatéka tért haza, amely nem csak az irodalmat, de a teljes nemzetet szolgálja – jelentette ki Hankó Balázs a megnyitón. 

Hankó Balázs kultúráért felelős miniszter a Wass Albert hazatérő hagyatékát bemutató kiállítás megnyitóján az Országos Széchényi Könyvtárban. Fotó: MTI

Wass Albert és a száműzetés fájdalma 

A kultúráért és innovációért felelős miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a hagyaték hazatérését lehetővé tevő megállapodást az Országos Széchényi Könyvtár és a Wass Albert hagyatékát gondozó alapítvány között. – Az USÁ-ból hazatérő ládák nemcsak papírokat rejtettek, hanem történelmet, hitet, kitartást és identitást hoztak vissza közénk – hangsúlyozta.

Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója a kiállításról szólva elmondta, hogy az 

nem egyszerűen dokumentumok, kéziratok és tárgyi emlékek együttese, hanem „egy életmű sűrítménye, egy olyan életé, amelyet a hűség, a rendíthetetlen hit és a száműzetés fájdalma formált”. A tárlat végigkíséri az író életútját, kiemeli a meghatározó életeseményeket, hiszen láthatók benne a szerző írógéppel írt művei, valamint személyes tárgyai, többek közt írógépe, íróasztala, túrahátizsákja és bőröndje is.

 

 

