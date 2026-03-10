Egy volt ukrán ügyész szerint pénzmosás állhat az aranykonvoj ügye mögött

A Tűzfalcsoport arról ír, hogy újabb fordulatot vett a Magyarországon feltartóztatott ukrán pénzszállítmány ügye, miután egy volt ukrán korrupcióellenes ügyész szerint nagyszabású pénzmosás állhat a háttérben.

Egy volt ukrán korrupcióellenes ügyész szerint komoly bűncselekmény gyanúja merül fel a Magyarországon feltartóztatott „aranykonvoj” ügyében. Sztanyiszlav Boronyevickij pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárás megindítását kezdeményezte az ukrán hatóságoknál. Fotó: MTI Fotószerkesztőség

Sztanyiszlav Boronyevickij feljelentést tett pénzmosás gyanúja miatt

Mint ismeretes a magyar hatóságok március 5-én hét ukrán állampolgárt vettek őrizetbe a budapesti M0-s körgyűrűn. A két páncélozott járműből álló konvoj az osztrák Raiffeisen Banktól szállított készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbank számára. A szállítmány 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt.

Az akció során a Terrorelhárítási Központ (TEK) páncélozott járművekkel és fegyveres egységekkel állította meg a konvojt, miután a magyar hatóságok pénzmosás gyanúja miatt eljárást indítottak. Az ukrán fél rutinszerű banki műveletként írta le a szállítást.

Ezzel szemben Sztanyiszlav Boronyevickij, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség volt ügyésze szerint az eset valójában egy olyan súlyos bűncselekmény jeleit mutatja, amelyek az ukrán büntető törvénykönyv 209. cikke szerinti pénzmosás gyanúját vetik fel.

A volt ügyész azt állítja, a rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy a pénzt először egy ukrán bankból utalták át az osztrák pénzintézethez, ahol feldolgozták, majd készpénz formájában, titokban szállították vissza Ukrajnába vagy más országokba Magyarországon keresztül.

Boronyjevickij szerint ez egy olyan klasszikus pénzmosási modell lehetett, amelyben a pénz banki átutalással kerül egy lazább ellenőrzési rendszerrel működő joghatóságba, majd készpénz formájában futárok segítségével mozgatják tovább, miközben a tranzitországon keresztül igyekeznek eltüntetni a nyomokat.

A volt ügyész ezért felszólította az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) és az Állami Nyomozó Irodát (SBI), hogy haladéktalanul indítsanak büntetőeljárást. Szerinte az ügyben érintett pénzösszeg bőven elegendő ahhoz, hogy az esetet hivatalosan is rögzítsék az ukrán előzetes nyomozási rendszerben.