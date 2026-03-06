Brutális mennyiségű készpénz, aranytömbök, de mit is kezdenek ezzel Ukrajnában?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook-oldalán pénteken.

Ukrán pénzmosás Magyarországon: kinek a pénze, honnan és kinek? (Fotó: Onur Akkurt / Shutterstock)

Forrás: Origo

Takács hozzáteszi, ismeretes, a NAV azt is közölte, hogy január óta

összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon.

Az államtitkár megjegyezte, a hatóságok teszik a dolgukat, azonban van néhány kérdés, amire választ is követelünk annak fényében, hogy az ukrán háborús maffia pénzügyeivel kapcsolatos hírekről mindannyian hallunk, két jogos kérdést fel is téve:

Ez óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak?

Pénzmosási ügy: miért nem utalták az összegeket?

Hogyha való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy

a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik, miért van szükség arra, hogy ekkora mennyiségű készpénz utazzon, ukrán titkosszolgálati tábornok felügyeletével,

ráadásul Magyarországon keresztül?