Pintér Sándor elismeréseket nyújtott át a példaértékű orvosi hivatás képviselőinek Pápán

A VEOL beszámolója szerint miniszteri elismerések ünnepélyes átadására került sor Pápán, ahol három – évtizedek óta kiemelkedő munkát végző – háziorvost tüntettek ki. Az eseményen Pintér Sándor belügyminiszter és Takács Péter államtitkár, országgyűlési képviselőjelölt adta át az elismerő okleveleket.

Pintér Sándor háziorvosok munkáját ismerte el Pápán

Miniszteri elismerésben részesült dr. Schweighoffer Zita, dr. Sárvári Sándor és dr. Strommer Zoltán, akik hosszú évtizedeken át végzett, magas színvonalú szakmai munkájukkal érdemelték ki az elismerést.

A belügyminiszter a méltatásában hangsúlyozta, hogy az egészségügyben dolgozók legfontosabb feladata a betegek szolgálata, és kiemelte:

A kormány számára a beteg az első."

Pintér Sándor a beszédében megköszönte a jelen lévő szakemberek elkötelezettségét és kitartását, amely nélkülözhetetlen az egészségügyi rendszer működéséhez. Mint mondta, bízik benne, hogy a most átnyújtott elismerés tovább motiválja a kitüntetetteket, hogy segítsenek a felnőtt és gyermek betegeken.

Schweighoffer Zita több mint négy évtizedes pályafutása során jelentős tapasztalatot szerzett mind a kórházi, mind a háziorvosi ellátásban. Mint elmondta, az elismerés meglepetésként érte, ugyanakkor nagy örömöt jelent számára. Pályáját 1984-ben kezdte, majd több mint egy évtizednyi kórházi munka után immár három évtizede dolgozik körzeti orvosként Pápán. Tapasztalata szerint a nehézségek mellett számos pozitív élmény is kíséri a mindennapi munkát, amelyek erőt adnak a folytatáshoz.

Sárvári Sándor szintén meghatározó alakja a helyi gyermekellátásnak, több mint harminc éve dolgozik a pályán. Elmondása szerint az elismerés váratlanul érte, de különösen fontos visszajelzés számára. 2001 óta dolgozik Pápán gyermek háziorvosként, előtte szülővárosában, Kiskunhalason szerzett kórházi tapasztalatot. Úgy látja, a gyermekgyógyászatban több a sikerélmény, ami különösen értékessé teszi ezt a hivatást.

Strommer Zoltán, Csögle háziorvosa szintén hosszú évtizedek óta szolgálja betegeit, jelenleg több települést ellátva. Mint fogalmazott, különösen jóleső érzés számára, hogy munkáját elismerik, hiszen évtizedek óta elkötelezetten végzi feladatait. Hozzátette, családi hagyomány is köti a pályához, hiszen édesapja is körzeti orvos volt, így számára a hivatás egyfajta örökséget is jelent. Az ünnepség végén Kovács Zoltán is gratulált a díjazottaknak, méltatva a kitüntetettek szakmai elkötelezettségét és a közösségért végzett munkáját.