Pócs János: az MSZP-s maffia a Tisza Pártban él tovább - videó

"Mindig azt mondtam, hogy minden ember egyformán fontos. Hadd idézzek fel egy esetet, amit én már teljesen elfelejtettem és nemrég egy gyűlésen elevenítették fel nekem: a jászladányi piacon odamentem egy cigányasszonyhoz, aki elkezdte sorolni nekem a magáét, közben egy kiflit evett. Közbevágta, hogy mama, olyan jóízűen eszi a kiflit, adjon már belőle egy karikát. Letörtem és ő ettől teljesen meghatódott, hogy simán eszem az ő kiflijéből. Ezért szavaz rám azóta is. Én nem tartok távolságot, bármikor megkereshetnek és én is megyek, ha hívnak" - avatott be yideóműsorban hitvallásába Pócs János, a Jászság négyszeresen megválasztott országgyűlési képviselője, több generációs dinnyetermelő család sarja, Jászapáti volt polgármestere.

A Polbeatben szóba hoztuk a magyar hadifoglyok hazahozatalát, Román Albert esetét, amely az ország jobbik részét igencsak meghatotta a hazatérés katartikus pillanataival.

Amikor ezt a videót megláttam, rögtön az jutott eszembe, hogy micsoda különbség. A baloldal erre az emberre azt mondta volna, hogy járulékos veszteség. Orbán Viktor pedig intézkedett, kiküldte Szijjártó Pétert, hazahozták, mert nekünk minden magyar egyformán fontos.

Arról, hogy az ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort a katonáival, Pócs János így vélekedett: Magyar Péter már az elején kijelentette, hogy egy kicsi szuverenitásról le kell mondani. Ruszin-Szendi pedig arról hadovált, hogy az ukrán titkosszolgálati kapcsolatait elő fogja venni és "berántjuk a fiatalokat katonának". Ha ők kormányoznának, mint egy csettintés, olyan hirtelen részesévé válnánk a háborúnak! A tiszások és Zelenszkij módszerei ugyanazok. A véletlen műve volna, hogy Magyar Péter már tavaly merényletekkel riogatott?

Pócs János: A megosztás, a megfélemlítés ősi eszköze a baloldalnak

Szóba került a Lázár János fórumát megtámadó tarnazsadányi roma bűnözők esete is, akiket Pócs János leplezett le, amiről természetesen rövid Facebook-videót is készített. Így fogalmazott:

A megosztás, a megfélemlítés ősi eszköze a baloldalnak, s ahol az MSZP-sek abbahagyták, ott folytatják a tiszások. Egy az egyben átvették vidéken a szocik által mozgatott bűnözőket! Erre az én választókörzetem tökéletes példa! Kezdetben a szoci miniszter Szekeres Imre volt az ellenfelem, aztán jöttek a jobbikosok, Gyurcsányék, Márki-Zay és Jakab Péter szekértolói, de hogy-hogynem mindig ugyanarra a söpredékre támaszkodnak, akiket már egytől-egyig ismerek.

A videóban Pócs János elmesélte azt is, hogy a 101 évet megélt édesapjától rengeteget tanult, ám az idősebb Pócs nagyon nem akarta, hogy fia politikus legyen, még az összes megtakarított pénzét, egymillió forintot is felajánlott, hogy maradjon a dinnyeföldnél.