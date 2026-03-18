Polgárháborút emlegetnek és keménykednek a tiszások, pedig maguk alatt vágják a fát

Miközben Magyar Péter követői közül többen a „végsőkig való elszántságról”, polgárháborúról és külföldre költözésről beszélnek egy esetleges Fidesz-siker esetén, a kormányoldal szerint éppen ez az agresszív, gyűlölettel teli ellenzéki stílus az, ami a rejtőzködő szavazókat a béke mellett érvelő kormánypártok támogatására sarkallja. A jelenségről a Hír TV számolt be szerdán, amikor a március 15-i ellenzéki rendezvény résztvevőinek nyilatkozatait vette sora.

Polgárháborúról és utcai zavargásokról nyilatkoztak az ellenzéki rendezvény résztvevői, amennyiben a Fidesz nyeri a választást (forrás: Facebook)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a közvélemény-kutatásokban rejtőzködőnek besorolt szavazók békét és nyugalmat akarnak, így a Tisza Párt uszítása és a hívei agressziója ezeket az embereket a béke mellett érvelő kormánypártok támogatására sarkallja.