Orbán Viktor a Bayer-show rendkívüli adásában: A Fidesz politikai közössége fölemelt fejű, győzelemre készülő állapotban van

Az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott beszélgetésben a miniszterelnök egyszerre ad kampányértékelést, geopolitikai helyzetképet és hosszabb politikai világmagyarázatokat is.

Rendkívüli Bayer-show adás Orbán Viktorral

A miniszterelnök a beszélgetés elején arról beszélt, hogy a Békemenet óta „más a leányzó fekvése”, vagyis szerinte a kampány a célegyenesbe fordult, és most már nem a közvélemény-kutatási számok, hanem a szemmel látható politikai tények számítanak. Orbán Viktor úgy fogalmazott: az elmúlt másfél-két évben azt próbálták elhitetni a kormánypártokkal és a választókkal, hogy a Fidesz megöregedett, kifáradt, nincs már benne terv és lendület, a jövő pedig már nem hozzájuk tartozik. A Békemenet és az azt követő kaposvári rendezvény azonban szerinte ennek épp az ellenkezőjét mutatta meg: azt, hogy a jobboldali közösség tettre kész, erős, fegyelmezett, és érzi a történelmi felelősségét.

Orbán Viktor külön is beszélt arról, milyen érzés volt a Békemenet színpadáról látni a tömeget. Azt mondta, nem önmagában a résztvevők száma volt a legfontosabb, hanem a közösség „energiaszintje”. Úgy fogalmazott: az volt érezhető, hogy nem rutinból vagy megszokásból jöttek el az emberek, hanem azért, mert fontos nekik, mi történik az országgal. A kormányfő szerint a tér tele volt várakozással, erővel és összetartozással, és az egész rendezvény azt mutatta meg, hogy a politikai közösség „fölemelt fejű, győzelemre készülő” állapotban van.

A beszélgetés ezt követően a nemzetközi helyzetre terelődött. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a világ körülöttünk valóban „lángba borult”: háború zajlik keleten, válsággócok vannak a Közel-Keleten, terrortámadások, merényletek és társadalmi feszültségek rázzák Európát, miközben a gazdasági rendszer is recseg-ropog. A miniszterelnök szerint nem egyetlen konfliktusról van szó, hanem egy egész történelmi korszak lezárulásáról. Úgy látja, a globalista liberális korszak véget érőben van, és helyette a nemzetek korszakának kellene következnie, de az átmenet fájdalmas, veszélyes és rendezetlen.