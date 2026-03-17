Orbán Viktor a Bayer-show rendkívüli adásában: A Fidesz politikai közössége fölemelt fejű, győzelemre készülő állapotban van

Az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott beszélgetésben a miniszterelnök egyszerre ad kampányértékelést, geopolitikai helyzetképet és hosszabb politikai világmagyarázatokat is.
A miniszterelnök a beszélgetés elején arról beszélt, hogy a Békemenet óta „más a leányzó fekvése”, vagyis szerinte a kampány a célegyenesbe fordult, és most már nem a közvélemény-kutatási számok, hanem a szemmel látható politikai tények számítanak. Orbán Viktor úgy fogalmazott: az elmúlt másfél-két évben azt próbálták elhitetni a kormánypártokkal és a választókkal, hogy a Fidesz megöregedett, kifáradt, nincs már benne terv és lendület, a jövő pedig már nem hozzájuk tartozik. A Békemenet és az azt követő kaposvári rendezvény azonban szerinte ennek épp az ellenkezőjét mutatta meg: azt, hogy a jobboldali közösség tettre kész, erős, fegyelmezett, és érzi a történelmi felelősségét.
Orbán Viktor külön is beszélt arról, milyen érzés volt a Békemenet színpadáról látni a tömeget. Azt mondta, nem önmagában a résztvevők száma volt a legfontosabb, hanem a közösség „energiaszintje”. Úgy fogalmazott: az volt érezhető, hogy nem rutinból vagy megszokásból jöttek el az emberek, hanem azért, mert fontos nekik, mi történik az országgal. A kormányfő szerint a tér tele volt várakozással, erővel és összetartozással, és az egész rendezvény azt mutatta meg, hogy a politikai közösség „fölemelt fejű, győzelemre készülő” állapotban van.
A beszélgetés ezt követően a nemzetközi helyzetre terelődött. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a világ körülöttünk valóban „lángba borult”: háború zajlik keleten, válsággócok vannak a Közel-Keleten, terrortámadások, merényletek és társadalmi feszültségek rázzák Európát, miközben a gazdasági rendszer is recseg-ropog. A miniszterelnök szerint nem egyetlen konfliktusról van szó, hanem egy egész történelmi korszak lezárulásáról. Úgy látja, a globalista liberális korszak véget érőben van, és helyette a nemzetek korszakának kellene következnie, de az átmenet fájdalmas, veszélyes és rendezetlen.
Orbán Viktor szerint a feladat most az, hogy Magyarország úgy menjen át ezen az időszakon, hogy közben ne gyengüljön meg, ne foszthassák ki, ne sodródjon rabságba vagy válságba, hanem megerősödve érkezzen meg az új korszakba. Ezt nevezte jó kormányzati feladatnak: átvezetni az országot a veszélyeken úgy, hogy a végén jobb helyzetben legyen, mint korábban.
A miniszterelnök hosszan beszélt az orosz–ukrán háborúról is. Azt mondta, Magyarország álláspontja 2022 februárja óta változatlan: ez szerinte két szláv nép testvérháborúja, amelyből Európának ki kellett volna maradnia, a nyugati országok azonban saját háborújukként kezdték kezelni a konfliktust. Orbán Viktor szerint Donald Trump amerikai győzelme történelmi lehetőséget teremtett volna arra, hogy a Nyugat kiszálljon ebből a logikából, és a béke irányába mozduljon el, Európa azonban ehelyett úgy döntött, hogy tovább akarja folytatni a háborút.
A kormányfő szerint mára világosan látszik, kik a háború igazi nyertesei. Három szereplőcsoportot nevezett meg: a fegyvergyárakat, az energiacégeket és a bankokat. Úgy fogalmazott, a háború „kutyái” közül a fegyvergyártók ugatnak a leghangosabban, hiszen óriási profitot termelnek a fegyverkezésből. Rajtuk kívül a nagy energiacégek is nyernek, mert az olcsó orosz energia kiszorításával a saját drágább termékeiket tudják eladni Európában. Harmadikként a finanszírozókat, vagyis a bankokat említette, mondván, a háború sosem olcsó, a hadikölcsön pedig mindig kiváló üzlet annak, aki a pénzt adja.
Orbán Viktor külön kitért Németországra is, amelyet a háborúpárti politika egyik leglátványosabb példájának nevezett. Azt mondta, számára nemcsak az rejtély, hogy a német politika miért állt a háború élére, hanem az is, hogy közben miként hagyja leépülni saját gazdasági erejét. Szerinte a német ipar, amely korábban Európa gyöngyszeme volt, szemmel láthatóan rozsdásodik, gyengül, veszít versenyképességéből. Felidézte azt is, hogy Olaf Scholz kancellár kezdetben még a magyar állásponthoz hasonló óvatos megközelítést képviselt, később azonban külső nyomások hatására megváltoztatta a véleményét.
A beszélgetés egy másik témája az a szellemi-politikai közeg volt, amely Orbán Viktor szerint a nemzetállamok fölé épülő világrendet akarja elfogadtatni. A miniszterelnök arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben az NGO-k, alapítványok, egyetemi intézetek és liberális értelmiségi hálózatok olyan gondolatvilágot építettek föl, amely szerint a világ problémáit már nem lehet nemzeti keretek között kezelni, hanem valamiféle globális kormányzásra van szükség. Orbán Viktor szerint ez valójában a nemzeti szuverenitás gyengítéséről, a döntések, a pénz és a hatalom kiszivattyúzásáról szól.
A miniszterelnök ezzel összefüggésben beszélt arról is, hogy az Európai Unióról alkotott véleménye az elmúlt években jóval kritikusabbá vált. Korábban inkább a közösség jó vonásait látta dominánsnak, most viszont már a fenyegető tendenciákat tartja meghatározónak. Arra a kérdésre, hogy van-e még értelme az uniós tagságnak, úgy válaszolt: a válasza ma még igen, de már csak „tétova igen”. Szerinte Európa olyan, mint a vágott virág: még szép és látványos, de már elszakadt attól a talajtól, amelyből eredetileg kinőtt. Hozzátette ugyanakkor, hogy Magyarország földrajzilag és történelmileg is Európához tartozik, ezért az volna az ideális, ha együtt lehetne meggyógyítani a kontinenst – csakhogy szerinte Nyugat-Európa még a saját bajait sem hajlandó felismerni.
A műsorban szóba került az energiapolitika is. Orbán Viktor részletesen beszélt arról, hogyan néz ki Magyarország gáz- és olajellátása, és miért tartja rendkívül veszélyesnek az ukrán lépéseket. Azt mondta, a gáz esetében a korábbi válságokból okulva Magyarország időben megépítette a déli irányú alternatív útvonalat, ezért ma a Török Áramlat jelenti az ország energiabiztonságának egyik kulcsát. Szerinte ha ezt nem hozták volna létre, ma nem lenne Magyarországon olcsó gáz, és a rezsiköltségek sokszorosára emelkedtek volna.
Az olaj esetében Orbán Viktor elmondta: Magyarország tengeri kijárat híján vezetéken keresztül képes csak nagy mennyiséget behozni, méghozzá keletről, Ukrajnán át, illetve délről, Horvátország felől. Úgy fogalmazott, az ukránok most olajblokád alá vették a Barátság kőolajvezetéket, ez pedig nemcsak ellátásbiztonsági, hanem szuverenitási kérdés is. Szerinte óriási tévedés vagy tudatos félrevezetés az, amikor egyes ellenzéki szereplők diverzifikációról beszélnek úgy, hogy közben az egyik útvonal lezárását támogatják. A miniszterelnök szerint a diverzifikáció éppen azt jelenti, hogy több forrás és több útvonal áll rendelkezésre, nem pedig azt, hogy kettőből egy marad.
