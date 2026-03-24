Fenyegetések és incidensek árnyékolják be a kampányt

A politikai kampány végéhez közeledve látványosan nő a feszültség: az elmúlt héten több, egymástól független incidens is történt. A tiszás ügynökbotrány mellett mind kormánypárti, mind ellenzéki szereplőket ért atrocitás, Magyar Pétert is vegzálták. Orbán Viktort különösen súlyos fenyegetések érték: az online térben volt, aki egyenesen a miniszterelnök fejbelövésével fenyegetőzött. Az ügyek sokasága és súlya indokolttá tette a bizottság azonnali összehívását, amelynek célja a helyzet tisztázása és a lehetséges kockázatok feltérképezése.