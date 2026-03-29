Rétvári Bence szerint Magyar Péter ismét nevetség tárgya lett

Rétvári Bence Magyar Péter egy újabb gyöngyszemét kommentálta közösségi oldalán.

Rétvári Bence szerint Magyar Péter mondta a nap viccét Forrás: Facebook

2026 áprilisa után a parlamentben rendszeres drogtesztek lesznek”

– jelentette be a Tisza Párt elnöke. Utalva arra, hogy ő is alávetette magát egy drogtesztnek a közelmúltban, és számára kedvező eredmény született.

És akkor mindenkinek Bécsbe kell majd járni minden parlamenti ülés előtt?”

– tette fel a kérdést Rétvári Bence. Ugyanis Magyar Péter az osztrák fővárosban végeztette el több sebből vérző drogtesztjét egy alvásszakértővel.

Magyar Péter ismét komoly bejelentést akart tenni, de szokás szerint viccet csinált saját magából.