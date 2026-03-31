Saját szavaik buktatták le őket – Orbán Balázs szerint veszélyben a rezsicsökkentés

Orbán Balázs bejegyzésében több konkrét megszólalást is idézett, amelyek ugyanabba az irányba mutatnak: a rezsicsökkentés megszüntetésére.
Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb külön adóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árréstopra”
– mondta korábban Kapitány István, akinek a kijelentésével tökéletesen egybevág a héten kikerült, Kapitány-tervként elhíresült dokumentum.
Vitatott kijelentések sora
Nem Kapitány volt az egyetlen, aki elszólta magát: Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője szerint a jelenlegi rendszer „ebben a formában nem támogatható”. Bódis Kriszta képviselőjelölt a rezsicsökkentést „tudatformálásnak” nevezte, Surányi György „súlyosan téves eszköznek” tartja, Kéri László „a világ blöffjének” minősítette, Király Júlia pedig egyenesen „hazugságnak” titulálta. Maga Magyar Péter is úgy fogalmazott:
Tudjátok, hogy a rezsicsökkentés is egy »humbug«? ”
Orbán Balázs szerint mindez nem véletlen egybeesés, hanem egy következetes politikai irány jele, ami hatalmas veszélyt jelent a magyar családok számára.