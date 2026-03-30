Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Dömötör Csaba: Hiába tagadják a tiszások az energetikai tervet, pont így szavaztak az EP-ben

26 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hiába tagadja a Tisza Párt a most kiszivárgott energetikai programját. A rezsicsökkentés megszüntetését jelentő dokumentum eredeti, hiszen az Európai Parlamentben több alkalommal is ennek megfelelően szavaztak a Tisza képviselői. Erre hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba a közösségi oldalán.
Tisza PártVálasztás 2026Európai ParlamentrezsicsökkentésDömötör Csaba

Beindult a nagy tagadó hadművelet, a tiszások természetesen megpróbálják letagadni a most kiszivárgott energetikai programjukat. Pedig abban a tiszás programban semmi meglepő nincsen, hiszen pont a rezsicsökkentés megszüntetését képviselték az elmúlt hónapokban az Európai Parlamentben is. Az összefüggésről Dömötör Csaba EP-képviselő beszélt.

rezsicsökkentés
A dokumentum kiszivárogtatását követően beindult a tiszás tagadó hadművelet, de hiába, mert pont így, a rezsicsökkentés ellen szavaztak az EP-ben (forrás: Magyar Nemzet)

Rezsicsökkentés helyett privatizáció

A Fidesz európai politikusa arra is kitért, hogy a Tisza Párt képviselői hat alkalommal szavazták meg az Európai Parlamentben, hogy Magyarország a többi tagországgal együtt váljon le az olcsó keleti energiaimportról.

Tarr Zoltán pedig a Politicónak erősítette meg, hogy ha kormányra kerül a Tisza, akkor belenyúlnak a MOL tulajdonosi szerkezetébe.

A védett üzemanyagárak megszüntetéséről pedig a Tisza gazdasági tárcájának várományosa, Kapitány István beszélt.

 

