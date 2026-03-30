Dömötör Csaba: Hiába tagadják a tiszások az energetikai tervet, pont így szavaztak az EP-ben

Beindult a nagy tagadó hadművelet, a tiszások természetesen megpróbálják letagadni a most kiszivárgott energetikai programjukat. Pedig abban a tiszás programban semmi meglepő nincsen, hiszen pont a rezsicsökkentés megszüntetését képviselték az elmúlt hónapokban az Európai Parlamentben is. Az összefüggésről Dömötör Csaba EP-képviselő beszélt.

Rezsicsökkentés helyett privatizáció

A Fidesz európai politikusa arra is kitért, hogy a Tisza Párt képviselői hat alkalommal szavazták meg az Európai Parlamentben, hogy Magyarország a többi tagországgal együtt váljon le az olcsó keleti energiaimportról.

Tarr Zoltán pedig a Politicónak erősítette meg, hogy ha kormányra kerül a Tisza, akkor belenyúlnak a MOL tulajdonosi szerkezetébe.

A védett üzemanyagárak megszüntetéséről pedig a Tisza gazdasági tárcájának várományosa, Kapitány István beszélt.