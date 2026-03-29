Shell-ügynökök a parlamentben? Bujdosó Andrea titka

Hatalmas a politikai vita az energiaárak és a rezsicsökkentés jövője körül. A rezsiköltségek kérdése került ismét a középpontba, miután Menczer Tamás egy nyilvános rendezvényen rávilágított a tiszás energiapolitika szándékaira és következményeire – olvasható a Hír TV oldalán.

Rezsiköltségek és részvények: ki nyerne a dráguláson?

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon közzétett videójában arról beszélt, hogy a rezsicsökkentés eltörlésének hátterében egyéni üzleti érdekek húzódhatnak meg. A politikus szerint a Tisza Párt egyes jelöltjei olyan döntéseket támogathatnak, amelyek számukra jelentős anyagi hasznot hoznának.

Külön kiemelte Bujdosó Andrea nevét, aki a Pest 3-as választókerületben indul. Menczer Tamás állítása szerint a jelölt 12 322 darab Shell-részvény birtokosa, amelyet a vagyonnyilatkozatában tüntetett fel.

Kapitány István úgy nyilatkozott, nem kell rezsicsökkentés, nem kell védett ár, nem kellenek a bankokra, a multicégekre meg az energiacégekre különadók. De Bujdosó és Kapitány azért akarja a jelenlegi kormányt leváltani, azért akarják az olcsó orosz energiáról a hazánkat leválasztani, mert akkor a Shelltől vehetjük meg jóval drágábban, ami számukra jelentős anyagi hasznot jelentene. Ez viszont az állampolgárok számára 1000 forintos benzinárat, és háromszoros rezsiköltséget jelentene

– emelte ki a kommunikációs szakember.

Energiaárak és következmények

A politikai vita így nemcsak energiapolitikai kérdéssé vált, hanem az egyéni gazdasági érdekek és a közérdek viszonyát is érinti. Az energiaárak emelkedése közvetlenül növelné a rezsiköltségeket a magyar családok számára.

Ezzel párhuzamosan az energiacégek profitja növekedhetne, ami a részvényesek számára jelentős nyereséget jelenthet. A kritikusok szerint ez azt a helyzetet eredményezheti, hogy miközben a lakosság egyre magasabb terhekkel szembesül, addig egyes szereplők jelentős pénzügyi előnyhöz juthatnak.

Kapitány István szereti az ötcsillagos szállodákat, de nem szereti a védett üzemanyagárat

Sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kedvesebb árstopra, árrésstopra van szükség – fogalmazott a Tisza Párt gazdaságért felelős embere. Kapitány István azt sem titkolja, hogy ha jön a Tisza-kormány, akkor jön az 1000 forintos benzinár is.



