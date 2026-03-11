Rogán Antal: Ukrajnának az áll érdekében, hogy Magyarországon kormányváltás legyen egy ukránbarát kormánnyal

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Mandiner Klubestjén Győrben szerda este kiemelte, hogy a békéhez mindig két fél kell és ha a proxyháborúnak induló konfliktus nagyon hosszú ideig tart, akkor mindig kétféle lehetőség van.

Az ukrajnai háború és az energiabiztonság kérdése határozza meg a magyar politika következő időszakát – erről beszélt egy győri rendezvényen a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter. Rogán Antal szerint Ukrajnának az az érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen, és egy ukránbarát kabinet kerüljön hatalomra. Fotó: Kovács Tamás / MTI

Rogán Antal szerint az a legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon az ukrajnai konfliktusból

Az egyik, hogy azok, akik ezen a konfliktuson kívül vannak, megpróbálják kikényszeríteni azt a helyzetet, hogy béke alakuljon ki, a másik lehetőség pedig az, hogy megpróbálják a konfliktust kiszélesíteni a benne lévő felek is. Utóbbinak ma megvan a reális veszélye”

- mondta, majd kifejtette, hogy az elmúlt egy évet az Európai Unió vezető politikusai és az Európai Néppárt különféle vezető politikusai arra használták fel, hogy "kisakkozzák" a béketeremtő törekvéseket és elérjék, hogy ez a háború ugyanolyan erővel folytatódjon.

Megvan a veszélye annak, hogy ennek nem béke a vége, hanem a konfliktus kiszélesedése, amit minden erővel el kell kerülni, nemcsak Európának de nekünk magyaroknak is”

- mondta.

A miniszter leszögezte:

Mi elsősorban saját magunkért vagyunk felelősek, ezért nekünk az a legfontosabb, hogy Magyarország ebből a konfliktusból, ahogy az elmúlt négy évben is kimaradt, úgy a következő években is ki tudjon maradni.”

Rogán Antal hangsúlyozta, hogy egy háborúban emberek halnak meg, de minden emberi élet a legnagyobb veszteségnek számít, amit senki, semmilyen formában nem tud pótolni. Kitért arra is, hogy az ukránokat sem kérdezi meg senki arról, hogy győzni akarnak vagy békét kötni.

Kiemelte:

Ma Ukrajnát egy olyan vezetés képviseli, amelynek már régen lejárt a demokratikus mandátuma, nincsenek választások. Senki nem kérdezi meg őket, mert úgy gondolták, hogy meghosszabbítják és ehhez a Nyugat tapsol."

Rogán Antal meglátása szerint az első komolyabbnak vehető fenyegetés Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől hangzott el Orbán Viktor magyar miniszterelnök felé és azon keresztül egész Magyarország felé is. Hozzátette, hogy Ukrajnának az áll érdekében, hogy Magyarországon kormányváltás legyen egy ukránbarát kormánnyal.

Ez Ukrajnának és Zelenszkijnek nagyon fontos, mert mi tényleg az útjában állunk"

- mondta, hozzátéve, hogy az ukrán titkosszolgálat erős és jelen van Magyarországon.

Mi is figyelünk erre, sok műveletüket, emberüket ismerjük, van, akit kitettünk, van, akit ki fogunk tenni, de itt vannak, és igen, ők bele akarnak szólni a beválasztásba, minden erőből"

- mondta a politikus.