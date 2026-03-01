Szánalmas menekülés! Így rohant el a HírTV riportere elől Ruszin-Szendi Romulusz – videó

Hírlevél
37 perce
Olvasási idő: 2 perc
A HírTV riporterének kérdését kikerülve távozott Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt katonai szakértőjét arról kérdezték volna, miért véli úgy, hogy nincs háború, ám a korábbi vezérkari főnök nem reagált a felvetésre.
Ruszin-Szendi RomuluszVálasztás 2026háború

Az Ukrajnát érintő fegyveres konfliktus a második világháború óta a legsúlyosabb Európában. Ruszin-Szendi Romulusz mégis úgy véli, nincs ok aggodalomra. A Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint a szomszédunkban zajló háború valójában nem is létezik. A Tisza Párt katonai szakértője elmenekült a HírTv kérdése elől. 

 

Pofátlanul tagadja a háborút a Tisza Párt, miközben hetente 9000 ember hal meg

A Tisza Párt szerint nincs ok aggodalomra, csupán kormányzati riogatás zajlik. Eközben négy éve dúl az orosz–ukrán háború a szomszédunkban, és a Közel-Keleten újabb fegyveres konfliktus robbant ki. A Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet az energiaellátást és az olajárakat is súlyosan érintheti. 



 

