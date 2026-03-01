Szánalmas menekülés! Így rohant el a HírTV riportere elől Ruszin-Szendi Romulusz – videó

Az Ukrajnát érintő fegyveres konfliktus a második világháború óta a legsúlyosabb Európában. Ruszin-Szendi Romulusz mégis úgy véli, nincs ok aggodalomra. A Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint a szomszédunkban zajló háború valójában nem is létezik. A Tisza Párt katonai szakértője elmenekült a HírTv kérdése elől.

Pofátlanul tagadja a háborút a Tisza Párt, miközben hetente 9000 ember hal meg

A Tisza Párt szerint nincs ok aggodalomra, csupán kormányzati riogatás zajlik. Eközben négy éve dúl az orosz–ukrán háború a szomszédunkban, és a Közel-Keleten újabb fegyveres konfliktus robbant ki. A Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet az energiaellátást és az olajárakat is súlyosan érintheti.





