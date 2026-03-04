Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elkezdődött: ez most már tényleg a világháború? – döbbenetes hír jött

Fontos

Irán megtámadta a NATO-t, hatalmas veszélyben a világ

Hír TV

Kövér László: Nem Ruszin-Szendi Romulusz a legélesebb kés a fiókban

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Országgyűlés elnöke szerint a volt vezérkari főnök jól illusztrálja, hogy milyen szellemi színvonalon működnek a Tisza Párt vezetői. Kövér László a Hír TV híradójának azt mondta: Ruszin-Szendi Romulusz ellentmondásba került azzal, hogy nemrég még minden fiatalt "berántott" volna a háborúba, most pedig a konfliktus veszélyét is letagadja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hír TVRuszin-Szendi RomuluszKövér Lászlóháborúországjárás

,,Ruszin-Szendi Romulusz csak illusztrálja, hogy milyen szellemi színvonalon van ma a Tisza vezérkara” – mondta országjárása során Kövér László a Hír TV stábjának azzal kapcsolatban, hogy a volt vezérkari főnök azt hangoztatta: szerinte nincs orosz-ukrán háború.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs háború (Fotó: Huszár Márk)
Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs háború (Fotó: Huszár Márk)

Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs háború

Kövér László hozzátette: 

Nem ő a legélesebb kés a fiókban, még a Tisza táborán belül sem, de az, hogy egy katona, aki tegnap még azzal fenyegette a magyar fiatalokat, hogy bármikor berántanak bárkit, dacára annak, hogy nincs sorkötelezettség Magyarországon, az ma pedig, miközben nemcsak a szomszédságunkban dörögnek az ágyúk, illetve a rakéták, hanem immáron éppen egy regionális háború van kibontakozóban Teherán körül, a teheráni bombázások okán, szóval ez azért, nehéz mit mondani.”

A Hír TV stábja hétfőn azt szerette volna megtudni a volt vezérkari főnöktől, hogy miért tagadta le a szomszédunkban dúló háborút. A Tisza Párt védelmi szakértője azonban válaszadás helyett vádaskodni kezdett, testőrei pedig megpróbálták kitakarni a Hír TV kameráját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!