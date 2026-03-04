Kövér László: Nem Ruszin-Szendi Romulusz a legélesebb kés a fiókban

,,Ruszin-Szendi Romulusz csak illusztrálja, hogy milyen szellemi színvonalon van ma a Tisza vezérkara” – mondta országjárása során Kövér László a Hír TV stábjának azzal kapcsolatban, hogy a volt vezérkari főnök azt hangoztatta: szerinte nincs orosz-ukrán háború.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs háború (Fotó: Huszár Márk)

Kövér László hozzátette:

Nem ő a legélesebb kés a fiókban, még a Tisza táborán belül sem, de az, hogy egy katona, aki tegnap még azzal fenyegette a magyar fiatalokat, hogy bármikor berántanak bárkit, dacára annak, hogy nincs sorkötelezettség Magyarországon, az ma pedig, miközben nemcsak a szomszédságunkban dörögnek az ágyúk, illetve a rakéták, hanem immáron éppen egy regionális háború van kibontakozóban Teherán körül, a teheráni bombázások okán, szóval ez azért, nehéz mit mondani.”

A Hír TV stábja hétfőn azt szerette volna megtudni a volt vezérkari főnöktől, hogy miért tagadta le a szomszédunkban dúló háborút. A Tisza Párt védelmi szakértője azonban válaszadás helyett vádaskodni kezdett, testőrei pedig megpróbálták kitakarni a Hír TV kameráját.