Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja

Fontos

Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs háború, és a Hír TV „hazudik”

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Feszült szóváltás alakult ki a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje, illetve a Hír TV stábja között. A tévések az iránt érdeklődtek, hogy Ruszin-Szendi Romulusz miért tagadja, hogy háború zajlik Ukrajnában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi RomuluszHír TVTisza Pártháború

A volt vezérkari főnököt korábbi, a közösségi médiában tett kijelentéseiről kérdezték, amelyekben kétségbe vonta a szomszédban zajló háború tényét. Ruszin-Szendi Romulusz azonban érdemi válasz helyett hazugsággal vádolta meg a csatorna munkatársát.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs háború (Fotó: Huszár Márk)
Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs háború (Fotó: Huszár Márk)

Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs háború

Nem kell félni a háborútól. Nincs háború, nincs háború, nincs háború, nincs sorkatonaság. Ezt üzenem mindenkinek” – jelentette ki a Tisza Párt védelmi szakpolitikusa egy múlt heti Facebook-videóban.

Mikor a Hír TV munkatársai kérdezték erről a kijelentéséről, már alábbhagyott magabiztossága. A bukott vezérkari főnök testőrei igyekezték eltakarni a tévések kameráját, miközben ő arról beszélt, hogy nem hajlandó nyilatkozni, mert attól fél, számára előnytelenül vágják majd meg nyilatkozatát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!