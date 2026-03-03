Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs háború, és a Hír TV „hazudik”

A volt vezérkari főnököt korábbi, a közösségi médiában tett kijelentéseiről kérdezték, amelyekben kétségbe vonta a szomszédban zajló háború tényét. Ruszin-Szendi Romulusz azonban érdemi válasz helyett hazugsággal vádolta meg a csatorna munkatársát.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint nincs háború (Fotó: Huszár Márk)

Nem kell félni a háborútól. Nincs háború, nincs háború, nincs háború, nincs sorkatonaság. Ezt üzenem mindenkinek” – jelentette ki a Tisza Párt védelmi szakpolitikusa egy múlt heti Facebook-videóban.

Mikor a Hír TV munkatársai kérdezték erről a kijelentéséről, már alábbhagyott magabiztossága. A bukott vezérkari főnök testőrei igyekezték eltakarni a tévések kameráját, miközben ő arról beszélt, hogy nem hajlandó nyilatkozni, mert attól fél, számára előnytelenül vágják majd meg nyilatkozatát.