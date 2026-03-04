Ruszin-Szendi Romulusz a Pátria Tisza-sziget által rendezett fórumon, először bár nem láttatta súlyosnak a veszélyeztetettségi helyzetet katonai szakmai értelemben, ami miatt nekünk a sorkötelességet vissza kéne most állítani, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy vannak olyan országok, akik úgy érzik, főleg az északi országok, és tőlünk délre is erősen gondolkoznak – számol be a Tűzfalcsoport.

Ruszin-Szendi Romulusz részleteket is elárult arról, hogyan képzeli a sorkatonaság visszavezetését (Fotó: MagyarNemzet.hu)

Semleges országokból nem is vezették ki ezt a történetet”

– mondta a sorkötelezettség kapcsán az extábornok.

Ha ilyet éreznénk, ezért van egyébként a hírszerzés, akkor nyilván el kell gondolkozni azon, hogy a sorkötelességet nem megszüntettük. Tehát állampolgári kötelessége mindenkinek az ország védelme”

– hangoztatta sokadszorra Ruszin-Szendi Romulusz, majd hozzátette:

Én örülnék, ha Magyarországon mindenki 100 méterre egy célzott lövést le tudna adni. Ezt katonatisztként mondom, tábornokként. Mert akkor, hogyha bármi történik, akkor máshonnan kell elkezdeni a képzést.”

Ez egybevág azzal a korábbi kijelentésével, hogy jelenleg nincs olyan helyzet Magyarországon, hogy a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani, de ha baj van, úgyis „mindenkit be kell rántani azonnal”.