Orbán Viktor: Hatalmas győzelem, Valóság vs. Tisza 2:0

Kukába dobták Brüsszel tervét: súlyos csapást kapott Zelenszkij

Brutális őszinteséggel mutatja be a baloldal gyűlöletkeltését a Mandiner dokumentumfilmje

Megrázó dokumentumfilm leplezi le a baloldal gyűlöletgyárát; a Mandiner legújabb dokumentumfilmje, a Sajtóvadászat kendőzetlenül mutatja be, hogyan változott Magyarország a Tisza Párt és Magyar Péter felbukkanása óta egy verbális és fizikai lincselés terepévé. A film jobboldali újságírók személyes történetein keresztül tárja fel, miként fajultak a fenyegetések tettlegességig.
mandinergyűlöletkeltéserőszakdokumentumfilm

Egyelőre nem folyt vér, de a baloldal gyűlöletkeltése olyan méreteket öltött, amit még a 2006-os rendőrterror idején sem láttunk. A Mandiner legújabb dokumentumfilmje, a Sajtóvadászat pontosan ezt a valóságot tárja fel, és célja nem kevesebb, mint elgondolkodtatni a nézőt: vajon meddig mehet ez így? A filmben megszólaló jobboldali újságírók – Móna Márk, Nyerges Csenge, Futó Boglárka, Baraczka Eszter, Császár Attila és Bohár Dániel – kendőzetlenül mesélnek a velük szemben elszabadult pokolról, ahol a verbális támadások egyre gyakrabban csapnak át tettlegességbe.

A Sajtóvadászat dokumentumfilm plakátja (Forrás: Mandiner)
A Sajtóvadászat célja elgondolkodtatni

A dokumentumfilm párhuzamot von az amerikai eseményekkel, ahol Charlie Kirk keresztény, konzervatív családapát, Donald Trump szövetségesét kétszáz méterről nyakon lőtték egy előadás közben, és belehalt sérüléseibe. 

A Charlie Kirk elleni merénylet a legújabb hibbant szélsőbaloldali elméletek következménye”

 – írta akkoriban Szilvay Gergely a Mandineren. Szerencsére itthon még nem tartunk itt – bár épp a napokban lőttek rá egy fideszes aktivistára Szentendrén –, de Futó Boglárka, Magyar Péter egyik első áldozata figyelmeztet: 

Ha most nem szabunk gátat annak, ami itt megindult, könnyen eljuthatunk oda, ami Amerikában történt. Hiszen Charlie Kirk esete is vélhetően egy lökdösődéssel kezdődött”.

A Sajtóvadászat nem csak dokumentál, hanem figyelmeztet: a Tisza Párt, amely diktatúrát kiált a Fideszre, valójában saját gyűlöletgyárát működteti. Magyar Péter álmodozik arról, hogy „ezt az egész aljas bandát, propagandistástul, HírTV-stül a történelem szemétdombjára dobjuk”, miközben kritikusait brutálisan elhallgattatja. A filmben elhangzó történetek alapján egyértelmű: ha nem állítjuk meg ezt a hisztériát, a „szeretetország” hamarosan vérben fürödhet. A film egyértelmű üzenete: meddig mehet ez így?

 

