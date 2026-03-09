Brutális őszinteséggel mutatja be a baloldal gyűlöletkeltését a Mandiner dokumentumfilmje

Egyelőre nem folyt vér, de a baloldal gyűlöletkeltése olyan méreteket öltött, amit még a 2006-os rendőrterror idején sem láttunk. A Mandiner legújabb dokumentumfilmje, a Sajtóvadászat pontosan ezt a valóságot tárja fel, és célja nem kevesebb, mint elgondolkodtatni a nézőt: vajon meddig mehet ez így? A filmben megszólaló jobboldali újságírók – Móna Márk, Nyerges Csenge, Futó Boglárka, Baraczka Eszter, Császár Attila és Bohár Dániel – kendőzetlenül mesélnek a velük szemben elszabadult pokolról, ahol a verbális támadások egyre gyakrabban csapnak át tettlegességbe.

A Sajtóvadászat dokumentumfilm plakátja (Forrás: Mandiner)

A Sajtóvadászat célja elgondolkodtatni

A dokumentumfilm párhuzamot von az amerikai eseményekkel, ahol Charlie Kirk keresztény, konzervatív családapát, Donald Trump szövetségesét kétszáz méterről nyakon lőtték egy előadás közben, és belehalt sérüléseibe.

A Charlie Kirk elleni merénylet a legújabb hibbant szélsőbaloldali elméletek következménye”

– írta akkoriban Szilvay Gergely a Mandineren. Szerencsére itthon még nem tartunk itt – bár épp a napokban lőttek rá egy fideszes aktivistára Szentendrén –, de Futó Boglárka, Magyar Péter egyik első áldozata figyelmeztet:

Ha most nem szabunk gátat annak, ami itt megindult, könnyen eljuthatunk oda, ami Amerikában történt. Hiszen Charlie Kirk esete is vélhetően egy lökdösődéssel kezdődött”.

A Sajtóvadászat nem csak dokumentál, hanem figyelmeztet: a Tisza Párt, amely diktatúrát kiált a Fideszre, valójában saját gyűlöletgyárát működteti. Magyar Péter álmodozik arról, hogy „ezt az egész aljas bandát, propagandistástul, HírTV-stül a történelem szemétdombjára dobjuk”, miközben kritikusait brutálisan elhallgattatja. A filmben elhangzó történetek alapján egyértelmű: ha nem állítjuk meg ezt a hisztériát, a „szeretetország” hamarosan vérben fürödhet. A film egyértelmű üzenete: meddig mehet ez így?