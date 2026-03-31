Állami támogatással újult meg a siófoki kórház sürgősségi részlege

Takács Péter egészségügyi államtitkár is beszámolt róla, hogy a kormány 2026-ban közel 300 milliárd forinttal költött többet az állami egészségügyre, mint 2025-ben.Ebből a tavalyi 166 milliárd után idén további 80 milliárd forint lett beépítve a szakellátó intézmények (kórházak, szakrendelők, laborok) finanszírozásába.

A nemrégiben felújított Siófoki Kórház és Rendelőintézet sürgősségi részlege is megújult.

A felújított sürgősségi osztály a nyáron megnövekedett betegforgalom idején is gyorsabb ellátást nyújt, a mentőhelikopter-leszállópálya fontos szerepet tölt be az M7-es autópályán balesetet szenvedettek gyorsabb szállításában.

Légkondicionált kórtermek, új röntgenberendezések, korszerű műtő, valamint egy fejlett betegirányító rendszer segíti a gyors és magas szintű ellátást.