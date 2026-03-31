Takács Péter

Állami támogatással újult meg a siófoki kórház sürgősségi részlege

Az intézmény régi épületében ezer négyzetméternyi, a diagnosztikát és az intenzív ellátást szolgáló terület újult meg, illetve egy mentőhelikopter-leszálló is épült.
Siófoki Kórház-Rendelőintézet

Takács Péter egészségügyi államtitkár is beszámolt róla, hogy a kormány 2026-ban közel 300 milliárd forinttal költött többet az állami egészségügyre, mint 2025-ben.Ebből a tavalyi 166 milliárd után idén további 80 milliárd forint lett beépítve a szakellátó intézmények (kórházak, szakrendelők, laborok) finanszírozásába.

Állami támogatással újult meg a Siófoki Kórház sürgősségi részlege Forrás: Facebook/Magyarország Kormánya

Ennek megfelelően Az állami támogatásnak köszönhetően a nemrégiben felújított Siófoki Kórház és Rendelőintézet sürgősségi részlege is. 

A felújított sürgősségi osztály a nyáron megnövekedett betegforgalom idején is gyorsabb ellátást nyújt, a mentőhelikopter-leszállópálya fontos szerepet tölt be az M7-es autópályán balesetet szenvedettek gyorsabb szállításában.

Légkondicionált kórtermek, új röntgenberendezések, korszerű műtő, valamint egy fejlett betegirányító rendszer segíti a gyors és magas szintű ellátást.

 

