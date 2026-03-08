Hírlevél
Soltész Miklós: Néhány hét múlva válaszút elé kerül Magyarország

Néhány hét múlva olyan döntés előtt áll Magyarország, amely nemcsak az ország, hanem a határon túli magyar közösségek jövőjére is hatással lehet – mondta Soltész Miklós Bonyhádon. Az államtitkár szerint a következő időszakban különösen fontos a józan mérlegelés és a nemzeti szempontok figyelembevétele.
A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Bonyhádon arról beszélt, hogy a közelgő döntés tétje nemcsak Magyarország, hanem a külhoni magyar közösségek számára is jelentős. Soltész Miklós úgy fogalmazott: 

Soltész Miklós
Soltész Miklós figyelmeztetett: az áprilisi választás sorsdöntő lesz (Forrás: Facebook/Soltész Miklós)

Néhány hét múlva Magyarországon válaszúthoz érünk, ami nemcsak az ország életére, hanem a határon túl élő magyarokra is kihathat”.

Soltész Miklós: Az április sorsdöntő lesz hazánkban

Józan döntést vár a választóktól

Az államtitkár hangsúlyozta: szerinte a jelenlegi időszakban különösen fontos, hogy a választók átgondolják, kik azok a vezetők, akik nehéz helyzetekben a nemzet és a közösség mellé állnak. Hozzátette, érdemes azt is mérlegelni, kik azok, akik szerinte folyamatosan bírálják az ország eredményeit, fanyalognak és minden helyzetben csak kritikát fogalmaznak meg.

Olyanokra nehéz bízni az országot

– jegyezte meg. Soltész Miklós arról is beszélt, hogy a világban jelenleg nehéz időket élünk, ezért nagy szükség van békességre és imádságra. A bonyhádi rendezvényen emellett szó esett egy helyi emlékmű felújításáról is: a munkálatokra húszmillió forintos kormánytámogatást biztosítottak, amelyből a szobor restaurálása mellett a környezetét és a kovácsoltvas kerítést is rendbe hozták.

