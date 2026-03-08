Soltész Miklós: Néhány hét múlva válaszút elé kerül Magyarország

Józan döntést vár a választóktól

Az államtitkár hangsúlyozta: szerinte a jelenlegi időszakban különösen fontos, hogy a választók átgondolják, kik azok a vezetők, akik nehéz helyzetekben a nemzet és a közösség mellé állnak. Hozzátette, érdemes azt is mérlegelni, kik azok, akik szerinte folyamatosan bírálják az ország eredményeit, fanyalognak és minden helyzetben csak kritikát fogalmaznak meg.

Olyanokra nehéz bízni az országot”

– jegyezte meg. Soltész Miklós arról is beszélt, hogy a világban jelenleg nehéz időket élünk, ezért nagy szükség van békességre és imádságra. A bonyhádi rendezvényen emellett szó esett egy helyi emlékmű felújításáról is: a munkálatokra húszmillió forintos kormánytámogatást biztosítottak, amelyből a szobor restaurálása mellett a környezetét és a kovácsoltvas kerítést is rendbe hozták.