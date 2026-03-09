Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Éjféltől védett árat vezetünk be

Olvasta?

Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

Szabó Tímea

Olyat tett Kövér László Szabó Tímea parlamenti ordítozása közben, amit korábban soha

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éles szóváltás alakult ki a párbeszédes Szabó Tímea és Rétvári Bence államtitkár között az Országgyűlésben, miután az ellenzéki képviselő egy dokumentumfilmre hivatkozva a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélésekkel próbálta szembesíteni a kormányoldalt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabó Tímeaparlamenti felszólalásparlamentRétvári BenceKövér László

Szabó Tímea a kormány „pedofil barátainak” védelméről és szisztematikus hazugságokról beszélt – számolt be róla a HírTV.

Szabó Tímea (Párbeszéd)
Szabó Tímea (Párbeszéd) Forrás: parlament.hu (képernyőkép)

A vádakra Rétvári Bence államtitkár válaszolt, aki szerint a politikus 

ugyanúgy távozik az ülésteremből, ahogy érkezett: féligazságokkal és alaptalan vádaskodással.”

 Rétvári válaszában a képviselőnő politikai hitelességét kérdőjelezte meg, felemlegetve az ellenzék elutasító szavazatait a korábbi gyermekvédelmi szigorítások kapcsán.

A vitát Kövér László házelnök szokatlan, ironikus közjátéka tette teljessé: a bekiabálásokra reagálva az elnök jegyzőkönyvbe illő éllel engedte meg Szabónak, hogy 

még utoljára kiabálja ki magát,”

utalva a képviselőnő közelgő távozására az Országházból.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!