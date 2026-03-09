Olyat tett Kövér László Szabó Tímea parlamenti ordítozása közben, amit korábban soha

Szabó Tímea a kormány „pedofil barátainak” védelméről és szisztematikus hazugságokról beszélt – számolt be róla a HírTV.

Szabó Tímea (Párbeszéd) Forrás: parlament.hu (képernyőkép)

A vádakra Rétvári Bence államtitkár válaszolt, aki szerint a politikus

ugyanúgy távozik az ülésteremből, ahogy érkezett: féligazságokkal és alaptalan vádaskodással.”

Rétvári válaszában a képviselőnő politikai hitelességét kérdőjelezte meg, felemlegetve az ellenzék elutasító szavazatait a korábbi gyermekvédelmi szigorítások kapcsán.

A vitát Kövér László házelnök szokatlan, ironikus közjátéka tette teljessé: a bekiabálásokra reagálva az elnök jegyzőkönyvbe illő éllel engedte meg Szabónak, hogy

még utoljára kiabálja ki magát,”

utalva a képviselőnő közelgő távozására az Országházból.