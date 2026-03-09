Olyat tett Kövér László Szabó Tímea parlamenti ordítozása közben, amit korábban soha

Éles szóváltás alakult ki a párbeszédes Szabó Tímea és Rétvári Bence államtitkár között az Országgyűlésben, miután az ellenzéki képviselő egy dokumentumfilmre hivatkozva a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélésekkel próbálta szembesíteni a kormányoldalt.
Szabó Tímea a kormány „pedofil barátainak” védelméről és szisztematikus hazugságokról beszélt – számolt be róla a HírTV.
A vádakra Rétvári Bence államtitkár válaszolt, aki szerint a politikus
ugyanúgy távozik az ülésteremből, ahogy érkezett: féligazságokkal és alaptalan vádaskodással.”
Rétvári válaszában a képviselőnő politikai hitelességét kérdőjelezte meg, felemlegetve az ellenzék elutasító szavazatait a korábbi gyermekvédelmi szigorítások kapcsán.
A vitát Kövér László házelnök szokatlan, ironikus közjátéka tette teljessé: a bekiabálásokra reagálva az elnök jegyzőkönyvbe illő éllel engedte meg Szabónak, hogy
még utoljára kiabálja ki magát,”
utalva a képviselőnő közelgő távozására az Országházból.
