Az új generációhoz szólt a miniszterelnök a Szakma Sztáron – nézze meg galériánkat!

Orbán Viktor a rendezvény megnyitóján a magyar szakképzés sikeréről beszélt, amit a rendezvény megfelelően demonstrál. A Szakma Sztáron készült képek önmagukért beszélnek.
A magyar jövő a fiatalok és az idősek közös ügye – jelentette ki a miniszterelnök a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján a Hungexpón. Orbán Viktor azt mondta, nem mindegy, milyen lesz Magyarország jövője, mert senki sem szereti, ha tönkremegy az, amiért dolgozott.
Galéria: Szakma Sztár Fesztivál Budapesten
1/17
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a XIX. Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján a Hungexpo Budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központban 2026. március 26-án
Nemzetközi sikert is hozott a Szakma Sztár
A kormányfő azt mondta, a magyarok által a 2025-ös Euroskills versenyen elért 3. helyezés bizonyíték arra, hogy a kormány jó lóra tett, amikor a szakképzést a kamarával közösen megerősítette: ösztöndíjrendszert vezettek be, megerősítették az oktatói pályát, megújították az iskolákat és a műhelyeket.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!