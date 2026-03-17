Újabb hatalmas pofont kapott Magyar Péter

Szalay-Bobrovniczky: Nem katonai, hanem diplomáciai megoldás kell a háború lezárásához

Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie; békével le kellene zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz-ukrán háborút – erről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf kedden sajtótájékoztatón, miután megbeszélést folytatott Jaromír Zunával, Csehország védelmi miniszterével.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Magyarország következetesen kiáll a béke mellett, és üdvözli, hogy az új cseh kormány is a béke oldalán áll, és támogatja az ukrajnai háború diplomáciai rendezését. A miniszter szólt arról is, hogy Ukrajna politikája alkalmas a magyar választásokba való beavatkozásra. Ukrajna egyoldalú döntéssel zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia olcsó energiaellátásnak kulcsa, és amelynek üzemeltetésére Ukrajnának uniós kötelezettsége van. Magyarország nem hagyja magát zsarolni – emelte ki.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Filep István / MTI Fotószerkesztőség)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf fontosnak tartja a magyar-cseh együttműködést

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Jaromír Zunával folytatott megbeszélésről szólva kiemelte:

 két nagy múltú és egymással szoros kapcsolatban levő állam katonai, biztonsági vezetői találkozhattak. 

Kiemelte a két ország közötti védelemipari együttműködés fontosságát, és példaként említette, hogy nemrég állapodtak meg a Tatra és a Rába együttműködéséről, cseh licenc alapján gyártják a magyar hadsereg kézilőfegyvereinek nagy részét, az Aero Vodochodytól pedig L-39 Skyfox kiképzőgépek érkeztek a magyar hadsereghez.

A miniszter elmondta azt is, fontosnak tartják a Csehországgal való együttműködést a Székesfehérváron települt Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság tekintetében is. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt kívánta, a közép-európai béke minél hamarabb térjen vissza és jelezte, mindent megtesznek ennek érdekében a csehek és magyarok is. Jaromír Zuna arról beszélt: 

Magyarországhoz hasonlóan ők is azt kívánják, hogy az ukrajnai háború a lehető leghamarabb befejeződjön, és, hogy ebben a diplomáciáé legyen a szó és ne a fegyvereké.

 

