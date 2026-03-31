Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A rezsi és a megélhetés a tét, a Hegyvidéken is

A Hegyvidéken tett kampánykörútja során szerzett tapasztalatairól számolt be Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán, elmondva, hogy szerinte a választók leginkább a megélhetési kérdések és a a háborúba sodródás veszélye, a biztonság miatt aggódnak.

A honvédelmi miniszter úgy véli, hogy a választás közvetlenül a családok pénztárcáját érinti. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a magyarok előtt egyértelmű választás áll. Megmarad a rezsicsökkentés és a nemzeti érdek, vagy emelkednek a költségek és külső érdekek kerülnek előtérbe. Fotó: Facebook / Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az négy év eredményei veszélyben vannak



A háborúból sodródás veszélye és a Tiszától nyilvánosságra került energetikai tervek is komoly félelmet keltenek, különösen a nyugdíjasok körében”

- fogalmazott a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: az elmúlt években a kormányzat olyan energiapolitikát folytatott, amely stabil és kiszámítható rezsikörnyezetet biztosított a magyar családok számára.

Az elmúlt 16 évnek nagyon komoly eredményei vannak az energetika területén, a rezsicsökkentést az olcsó orosz nyersanyagra támaszkodva sikeresen tartottuk fenn”

- mondta.

A miniszter szerint azonban ezek az eredmények veszélybe kerülhetnek. Úgy látja, a Tisza Párt által képviselt elképzelések – amelyekről Kapitány István is beszélt – gyökeres változásokat hoznának az energiapolitikában.

Fel akarnak minket választani az olcsó orosz energiáról”

- hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ennek komoly következményei lennének a háztartások kiadásaira.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ezért a választás nem pusztán politikai kérdés, hanem közvetlenül érinti a családok mindennapjait.

Pénztárcát érintő választás előtt állunk”

fogalmazott, majd hozzátette: a döntés arról szól, hogy megmaradnak-e az alacsony rezsiköltségek, vagy jelentős áremelkedés következik.