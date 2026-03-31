Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Aktivisták és támogatók nélkül nincs győztes kampány

„Aktivisták és támogatók nélkül nincs győztes kampány” – hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki szerint a választási küzdelem kulcsa a mozgósítás és a helyi közösségek ereje.

A miniszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy Szentendren személyesen is megköszönte az aktivisták és támogatók munkáját, kiemelve: a kampány sikere az ő elkötelezettségükön múlik. Hozzátette, a jelenlegi politikai helyzetben különösen fontos, hogy mindenki részt vegyen a közös munkában, hiszen – megfogalmazása szerint – a választók április 12-én „sorsot választanak maguknak”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: április 12-én a biztos választás a Fidesz!