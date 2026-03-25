Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Megvédjük a magyar emberek energiabiztonságát

Facebook-videóban üzent a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Hangsúlyozta, egyedül az Orbán-kormány képes arra, hogy megvédje a magyar emberek energiabiztonságát, ezért április 12-én nemet kell mondanunk a Tiszára, és a vele kéz a kézben járó ukrán befolyásra.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, forrás: Mediaworks archív

"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.

Ukrajna továbbra is zsarol és fenyeget minket, hogy a Tisza Pártot segítse Magyarországon hatalomra.

Továbbra sem adják az olajunkat, ezért ameddig nincs olaj, addig mi sem adunk gázt!

Megvédjük a magyar emberek biztonságát, megvédjük a magyarok energiabiztonságát is.

Április 12-én nemet kell mondanunk a Tiszára, és a vele kéz a kézben járó ukrán befolyásra. Csak a Fidesz a biztos választás" – fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felesége eközben a tiszás kémbotrányról posztolt

A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentése szerint a Tisza Párthoz köthető két informatikus ukrán kapcsolatokkal is rendelkezhetett, eközben engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklása miatt indult ellenük eljárás. Az ügy kapcsán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat emlegetett.