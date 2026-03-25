Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Megvédjük a magyar emberek energiabiztonságát

A honvédelmi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna továbbra is zsarol és fenyeget minket, hogy a Tisza pártot segítse. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. 
Facebook-videóban üzent a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Hangsúlyozta, egyedül az Orbán-kormány képes arra, hogy megvédje a magyar emberek energiabiztonságát, ezért április 12-én nemet kell mondanunk a Tiszára, és a vele kéz a kézben járó ukrán befolyásra. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, forrás: Mediaworks archív

"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. 

Ukrajna továbbra is zsarol és fenyeget minket, hogy a Tisza Pártot segítse Magyarországon hatalomra. 

Továbbra sem adják az olajunkat, ezért ameddig nincs olaj, addig mi sem adunk gázt! 

Megvédjük a magyar emberek biztonságát, megvédjük a magyarok energiabiztonságát is. 

Április 12-én nemet kell mondanunk a Tiszára, és a vele kéz a kézben járó ukrán befolyásra. Csak a Fidesz a biztos választás" – fogalmazott. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felesége eközben a tiszás kémbotrányról posztolt

A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentése szerint a Tisza Párthoz köthető két informatikus ukrán kapcsolatokkal is rendelkezhetett, eközben engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklása miatt indult ellenük eljárás. Az ügy kapcsán Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat emlegetett. Hogy mit mondott még, megtudhatja, ha ide kattint!

 

