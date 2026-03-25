Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Házhoz megyünk, mert mindenkinek tudnia kell, mi a tét

Országjáró kampányba kezdett Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki egy Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy személyesen keresi fel a választókat. A honvédelmi miniszter szerint az áprilisi választás tétje Magyarország jövője, és úgy látja: a biztos választás Orbán Viktor és a Fidesz. Fotó: Mészáros János / MTI



A honvédelmi miniszter szerint meg kell menteni Magyarországot a Tisza párttól

Mint fogalmazott, „házhoz mennek”, mert szerinte mindenkinek tudnia kell, mi a tétje a közelgő választásoknak.

A miniszter beszámolója szerint több helyszínen is járt az elmúlt napokban, köztük Szolnokon, Rákosmenten és Budapesten. Tapasztalatai alapján sokféle választóval találkozott: nagycsaládos édesanyákkal, nyugalmazott katonákkal és fiatal, első szavazó diákokkal is beszélgetett.

Délutánonként kopogtatni járok, ahol sok remek hazafit ismertem meg”

- mondta, hozzátéve, hogy ezek a személyes találkozások megerősítették benne, a választók jelentős része egyetért abban, hogy komoly tétje van a voksolásnak.

A honvédelmi miniszter ugyanakkor élesen bírálta a Tisza Pártot, mert szerinte egy olyan politikai erőről van szó, amely „külföldi érdekeket, a brüsszeli elitet és a kijevi háborús maffiát” képviseli.

Meg kell menteni Magyarországot a Tisza párttól”

- fogalmazott a fideszes politikus és arra kérte a választókat, hogy állítsák meg a pártot, azzal, hogy április 12-én Orbán Viktorra és a Fideszre voksolnak.