Az elmúlt napokban mind Erbílből, mind Bagdadból hazahoztuk a magyar katonákat. – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf megnyugtató hírt közölt
Szövetségeseinkkel egyetértésben és együttműködve úgy döntöttek, hogy a missziót kivonják Irak területéről.
Katonáink újra itthon vannak, biztonságban!"
