„Kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére katonáink 75 végponton vannak jelen az országban” – hangsúlyozta Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki egy ilyen helyszínen személyesen is meggyőződött a szolgálatot teljesítő katonák munkájáról és körülményeiről.

A honvédelmi miniszter beszámolója szerint az ország több pontján megerősített jelenléttel biztosítják az energiaellátáshoz és más létfontosságú rendszerekhez kapcsolódó infrastruktúrát. Mint elmondta, tatáról hazafelé tartva állt meg az egyik végponton, hogy ellenőrizze, minden feltétel adott-e a feladat ellátásához.

A helyszíni tapasztalatok alapján a katonák megfelelő körülmények között végzik munkájukat, a feladatokat rendben végrehajtják.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf köszönetet mondott az ott szolgálóknak, valamint azoknak az alakulatoknak is, amelyek megszervezik és biztosítják ezt a folyamatos jelenlétet.

A miniszter kiemelte: a megerősített védelem célja, hogy a magyar emberek biztonságban érezhessék magukat, és zavartalanul működjön az ország energiaellátása. Hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is a béke megőrzésére törekszik, ugyanakkor ehhez erőt és felkészültséget biztosít, ezért a védelmi intézkedéseket a jövőben is fenntartják.