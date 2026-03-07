Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Katonák őrzik az ország kritikus energetikai pontjait

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Honvédség katonái az ország számos pontján teljesítenek szolgálatot a kritikus energetikai infrastruktúra védelmében.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf személyesen kereste fel a védett objektumokat
Mindenki a helyén! Katonáink az ország 75 kritikus energetikai végpontján teljesítenek szolgálatot”
- közölte a miniszter.
A tárcavezető elmondta, hogy személyesen is felkereste az egyik ilyen stratégiai létesítményt, ahol terepszemlét tartott. A helyszínen megtekintette a katonák körleteit, és tájékozódott arról, hogyan látják el napi feladataikat.
A honvédelmi miniszter szerint a katonák jól végzik munkájukat, amely kulcsfontosságú az ország biztonsága szempontjából.
Katonáink fegyelmezetten, elkötelezetten és felkészülten végzik a szolgálatukat. Köszönöm nekik!”
- írta a bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki arról is beszélt, hogy a honvédség egyik feladata a stratégiai fontosságú létesítmények védelme.
A miniszter szerint a katonák jelenléte és a kritikus infrastruktúra fokozott védelme hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország biztonságos energiaellátása hosszú távon is garantált legyen.
Megtekintettem a körletüket, ahol az őrszemélyzet elhelyezkedik, és meghallgattam, hogyan teljesítik a napi szolgálatukat ezen a nagyon fontos helyen, amely a magyarok biztonságát hivatott garantálni”
- mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt hangsúlyozva, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben a kritikus infrastruktúra védelme kiemelt jelentőségű feladat.