Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Katonák őrzik az ország kritikus energetikai pontjait

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Magyar Honvédség katonái az ország számos pontján teljesítenek szolgálatot a kritikus energetikai infrastruktúra védelmében.

A Magyar Honvédség katonái az ország 75 stratégiai energetikai végpontján teljesítenek szolgálatot – jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf terepszemlén győződött meg arról, hogyan biztosítják a honvédek Magyarország energiaellátásának kulcsfontosságú létesítményeit. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf személyesen kereste fel a védett objektumokat

Mindenki a helyén! Katonáink az ország 75 kritikus energetikai végpontján teljesítenek szolgálatot”

- közölte a miniszter.

A tárcavezető elmondta, hogy személyesen is felkereste az egyik ilyen stratégiai létesítményt, ahol terepszemlét tartott. A helyszínen megtekintette a katonák körleteit, és tájékozódott arról, hogyan látják el napi feladataikat.

A honvédelmi miniszter szerint a katonák jól végzik munkájukat, amely kulcsfontosságú az ország biztonsága szempontjából.

Katonáink fegyelmezetten, elkötelezetten és felkészülten végzik a szolgálatukat. Köszönöm nekik!”

- írta a bejegyzésében Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki arról is beszélt, hogy a honvédség egyik feladata a stratégiai fontosságú létesítmények védelme.

A miniszter szerint a katonák jelenléte és a kritikus infrastruktúra fokozott védelme hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország biztonságos energiaellátása hosszú távon is garantált legyen.

Megtekintettem a körletüket, ahol az őrszemélyzet elhelyezkedik, és meghallgattam, hogyan teljesítik a napi szolgálatukat ezen a nagyon fontos helyen, amely a magyarok biztonságát hivatott garantálni”

- mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt hangsúlyozva, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzetben a kritikus infrastruktúra védelme kiemelt jelentőségű feladat.