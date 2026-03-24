Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

tiszás ügynökbotrány

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Újságírónak álcázott kémekkel működnek együtt Magyar Péterék

A honvédelmi miniszter elfogadhatatlannak tartja, hogy a Tisza Párt külföldi titkosszolgálati kapcsolatokkal együttműködve politizál. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a magyar választás tétje éppen ezért az is, hogy nemzeti érdekeket képviselő kormány marad-e hatalmon, vagy külső befolyás alá kerül az ország.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán reagált arra a tiszás ügynökbotrányra, amely nyilvánvalóvá tette, hogy az ellenzék egy része külföldi érdekekkel fonódik össze. 

A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott: 

Erről mindenkinek tudnia kell! Magyar Péter köre magukat újságírónak álcázó kémekkel működik együtt”.

A miniszter a videóban konkrét példaként említette a közéleti vitákban szereplő Panyi Szabolcs nevét, akiről azt mondta:

A Panyi az lényegében minden olyan szolgálatnak, aminek három karakterből áll a neve, az hosszú idő óta kiszolgálója volt.”

Szalay-Bobrovniczky szerint ezek a kapcsolatok „kitapinthatóan és egyértelműen” összefüggésbe hozhatók a Tisza Párttal.

A honvédelmi miniszter azt is hangsúlyozta, hogy a felvételeken elhangzottak alapján egyes szereplők már a jövőbeni kormányzati pozíciók befolyásolásáról beszélnek. Mint fogalmazott: 

Elértünk arra a pontra, hogy egy áskálódó, gyűlölethullámot generáló ellenzéki párt összeszövetkezik újságírónak öltözött kémekkel, hogy majd akkor nekem beleszólásom lesz, hogy kit fogunk összeválogatni a Külügyminisztériumba.”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ez elfogadhatatlan, és súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel. A miniszter külön kiemelte, hogy a folyamat végső célja szerinte egy „Ukrajna-párti Külügyminisztérium” létrehozása lenne, amit határozottan elutasított:

Majd jó kis Ukrajna-párti Külügyminisztériumunk lesz. Nem lesz, hála Istennek.”

A honvédelmi miniszter a videó végén politikai üzenetet is megfogalmazott. Úgy véli, a magyar választók világosan látják a helyzetet, és nemzeti kormányt akarnak.

A magyarok viszont nemzeti kormányt akarnak. A Fidesz a biztos választás!”

- hangsúlyozta.

 

