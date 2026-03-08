Kemény üzenet a honvédelmi minisztertől: tudjuk, mit tenne a Tisza Párt háború esetén

A Tisza Párt belépett és tagja az Európai Néppártnak, aminek a vezetője Manfred Weber, Európai Uniós zászlókat akar látni az egyenruhákon és az az álma, hogy Európai Uniós katonák legyenek Ukrajnában – emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy a választás tétje a háborúból való kimaradás.
Tudjuk, hogy ők mit csinálnának, ha háború lenne, hogy mit mondanának”
– figyelmeztetett a miniszter, ugyanis ahogy hozzátette Magyar Péter pártjának semmiféle mozgástere nincsen, ezért mindegy, hogy most mit mondanak, bele fogják őket kényszeríteni abba, amit Manfred Weber akar.
Orbán Viktor vezette magyar kormánynak és személyesen a miniszterelnöknek van annyi politikai súlya, annyi tapasztalata, annyi tekintélye, hogy kinn tudtunk maradni már eddig”
– jelezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
