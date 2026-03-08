Kemény üzenet a honvédelmi minisztertől: tudjuk, mit tenne a Tisza Párt háború esetén

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy a választás tétje a háborúból való kimaradás.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint nem kérdés, hogy mit tenne a Tisza párt, ha hatalomra kerülnének

Fotó: Facebook/Szánthó Miklós

Tudjuk, hogy ők mit csinálnának, ha háború lenne, hogy mit mondanának”

– figyelmeztetett a miniszter, ugyanis ahogy hozzátette Magyar Péter pártjának semmiféle mozgástere nincsen, ezért mindegy, hogy most mit mondanak, bele fogják őket kényszeríteni abba, amit Manfred Weber akar.

Orbán Viktor vezette magyar kormánynak és személyesen a miniszterelnöknek van annyi politikai súlya, annyi tapasztalata, annyi tekintélye, hogy kinn tudtunk maradni már eddig”

– jelezte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.