Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A műholdfelvételek nem hazudnak!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán számolt be róla, hogy a műholdfelvételek igazolják, hogy a Barátság kőolajvezeték igenis alkalmas lenne olaj átjuttatására Magyarország irányába és Szlovákia irányába. Ennek ellenére az ukránok fenntartják az olajblokádot Magyarországgal szemben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Védelmi Tanács délelőtti ülésén, a Miniszterelnök úr áttekintette ezeket a műholdképeket Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ezt tapasztaltuk a Védelmi Tanács délelőtti ülésén, ahol Miniszterelnök úr áttekintette ezeket a fotókat”

– jelezte a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Tisza Párt elnökét is felszólította arra, hogy fejezze be nevetséges színjátékát. Nem kell, hogy Magyar Péter mindenféle leveleket irkáljon a miniszterelnöknek, hiszen pontosan lehet tudni, hogy milyen összefonódásban van az ukránokkal.

Ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni a vezetéket”

– tette hozzá a miniszter.