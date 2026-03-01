Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ránk számíthatnak a magyar emberek. Megvédjük Magyarországot!

Földön, vízen, levegőben! Magyarország minden négyzetcentiméterét megvédjük. Itt vagyunk a paksi Duna-ágon, ahol a kritikus infrastruktúra-védelem megerősítése érdekében kitelepülő honvédséget tekintettem meg – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter hozzátette:

A hadihajós ezred aknamentesítő naszádján vagyunk, amely gondoskodik a paksi atomerőmű biztonságáról a folyó oldaláról is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

A miniszter kifejtette:

Ukrajna olajblokád alatt tartja Magyarországot, a Barátság kőolajvezetéket zárva tartja, annak ellenére, hogy semmilyen műszaki, technikai ok ezt nem indokolja. Közben lángba borult a Közel-Kelet, amely tovább növeli a jelentőségét annak a kőolajvezetéknek, amely Magyarországot ellátja Oroszország irányából.

Tehát kiemelten fontos az, hogy az energetikai infrastruktúránk védelem alatt álljon. A Honvédség megerősíti a már amúgy is igen komoly védelmét Paksnak is. Magyarországot nem lehet fenyegetni, a Magyar Honvédség pedig készen áll – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.