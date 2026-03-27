„Az agresszív, visszataszító, trágár gyűlöletre nemet kell mondanunk április 12-én”

Pénteken este fontos üzenetet tett közzé Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A tárcavezető a Tisza Párt gyűlöletkampányára igyekezett felhívni a figyelmet.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint nemet kell mondani a Tisza Párt által szított gyűlöletre

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Szavazz a Fideszre, mondj nemet a gyűlöletre

A honvédelmi miniszter videójában több példát is bemutat arra, hogy milyen agresszívak a tiszás politikusok, vagy éppen egyes szavazók. A jelenetek között látható például, amint a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz lökdösi Móna Márk riportert.

Erre az agresszív, trágár gyűlöletre nemet kell mondanunk április 12-én – szögezte le a honvédelmi miniszter.