„Az agresszív, visszataszító, trágár gyűlöletre nemet kell mondanunk április 12-én”

Az elmúlt hónapokban elképesztő gyűlöletcunami áradt a Tisza Párt környékéről. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter ebből adott ízelítőt péntek esti, legújabb videójában. A tárcavezető szerint április 12-én erre a gyűlöletre is nemet kell majd mondani.
Pénteken este fontos üzenetet tett közzé Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A tárcavezető a Tisza Párt gyűlöletkampányára igyekezett felhívni a figyelmet.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Szavazz a Fideszre, mondj nemet a gyűlöletre
A honvédelmi miniszter videójában több példát is bemutat arra, hogy milyen agresszívak a tiszás politikusok, vagy éppen egyes szavazók. A jelenetek között látható például, amint a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz lökdösi Móna Márk riportert.
Erre az agresszív, trágár gyűlöletre nemet kell mondanunk április 12-én – szögezte le a honvédelmi miniszter.
