Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Debrecenbe, a háborúellenes gyűlésre tartva videós bejelentkezésében azt mondta:
Ukrajna kombinált, hibrid hadműveletet folytat Magyarországgal szemben, újabb elemzője beszél arról, hogy majd ide küldik a toborzóikat, és mit csinálnak a magyar hadsereggel. Ez mind provokáció, kombinált, hibrid hadművelet információs része, amelynek az a célja, hogy Magyarországon politikai hatást érjen el.
Ez a politikai hatás pedig az, hogy az ukránok számára kedves, az ukránok érdekeit kiszolgáló Tisza-kormány kerüljön Magyarországon hatalomra. Ezért üzenem minden kedves Tiszás honfitársunknak, hogy akármit gondol magáról, hogy miért harcol és majd mire fog szavazni, ezeknek a szekerét fogja tolni.
Épp ezért az egyetlen biztos választás az a Fidesz április 12-én!
A háborúellenes gyűlés élőben már zajlik, itt követhető.
Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen
A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!