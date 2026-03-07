Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Debrecenbe, a háborúellenes gyűlésre tartva videós bejelentkezésében azt mondta:

Fotó: Facebook

Ukrajna kombinált, hibrid hadműveletet folytat Magyarországgal szemben, újabb elemzője beszél arról, hogy majd ide küldik a toborzóikat, és mit csinálnak a magyar hadsereggel. Ez mind provokáció, kombinált, hibrid hadművelet információs része, amelynek az a célja, hogy Magyarországon politikai hatást érjen el.

Ez a politikai hatás pedig az, hogy az ukránok számára kedves, az ukránok érdekeit kiszolgáló Tisza-kormány kerüljön Magyarországon hatalomra. Ezért üzenem minden kedves Tiszás honfitársunknak, hogy akármit gondol magáról, hogy miért harcol és majd mire fog szavazni, ezeknek a szekerét fogja tolni.

Épp ezért az egyetlen biztos választás az a Fidesz április 12-én!

A háborúellenes gyűlés élőben már zajlik, itt követhető.