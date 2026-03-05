Hírlevél
„Ne felejtsük el, Ukrajnától bármi kitelik, felrobbantotta az Északi Áramlatot is, tehát minden intézkedésünk megalapozott és szükséges” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter hozzátette: továbbra sem engednek a zsarolásnak, és megvédik Magyarországot.
szalay - bobrovniczky kristófukrajnahonvédelmi miniszter

„Ne felejtsük el, Ukrajnától bármi kitelik, felrobbantotta az Északi Áramlatot is, tehát minden intézkedésünk megalapozott és szükséges. Továbbra sem engedünk a zsarolásnak, megvédjük Magyarországot” – jelentette ki Facebook-videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután lezárult az Egyeztető Törzs ülése.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)
Fotó: Facebook

A honvédelmi miniszter elmondta: a tanácskozáson részt vettek a feladattal megbízott miniszterek, és meghallgatták a Magyar Honvédség, a rendőrség, valamint az Energiaügyi Minisztérium jelentéseit is. Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: egy hete a miniszterelnök rendelte el a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését

Azóta a Magyar Honvédség 75 végpontra települt ki, és több alakulata is részt vesz a feladat végrehajtásában.

A tárcavezető szerint a honvédség nemcsak erőket vezényelt a stratégiai jelentőségű létesítményekhez, hanem olyan eszközöket is rendszerbe állított, amelyek tovább növelik ezeknek a pontoknak a védelmét.

A miniszter beszélt arról is, hogy Ukrajna továbbra is zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, olajblokád alatt tartva Magyarországot. Hangsúlyozta: a kialakult helyzet miatt minden meghozott intézkedés indokolt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a kormány álláspontja egyértelmű, Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak, és minden szükséges lépést megtesz az ország biztonságának és energiaellátásának megvédése érdekében.

 

