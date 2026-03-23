Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Sorsot választunk áprilisban

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: az is a sorsunk része, hogy megvédjük az elmúlt tizenhat év eredményeit: a rezsicsökkentést, a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíjat, az anyák és a fiatalok adómentességét , "mindazokat a morális értékeket, amiket közösen építettünk és képviselünk". Meg kell védeni Magyarországot a háborúba sodródás veszélyétől - hangsúlyozta a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a kormánypártok országjárásának szolnoki fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 23-án

Úgy folytatta, meg kell védeni az országot attól, hogy a pénzünket Brüsszelen keresztül Ukrajnának odaadják, és folytatódjon a háború, ami az eszkaláció veszélyét hordozza magában, "ami akár ránk gyújthatja egész Közép-Európát rövid távon". Meg kell akadályozni azt is, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozást kapjon rövid távon és érdemtelenül - hangoztatta.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Tisza a kijevi háborús maffia magyarországi képviselete

A honvédelmi miniszter a lehallgatási botrányt is szóba hozta. Felidézte: nyilvánosságra kerültek azok a titkosszolgálati információk, amelyek "őszinte felháborodással" töltötték el. Elmondta, hogy kiszivárgott Panyi Szabolcs "rosszhírű újságíróval kapcsolatban egy hangfelvétel, amelyen arról beszél, hogy ő átadta a magyar szolgálatban levő külügyminiszter telefonszámait, hogy más titkosszolgálatok lehallgassák.

Ennél nincsen lejjebb, ez felháborító"

- fogalmazott, hozzátéve: az újságíró számtalan külföldi, minden "három karakterből álló szolgálattal" kapcsolatban áll. Ezeket a szolgálatokat az köti össze, hogy a patrióta nemzeti kormány megbuktatásában érdekelt mind - jegyezte meg. Hozzátette: azt is beismerte, hogy a Tisza Pártnál "frissen igazolt", szintén a Soros-hálózattal és különböző nemzetközi titkosszolgálatokkal összeköttetésben levő Orbán Anitával szoros együttműködésben teszi mindezt. A Tisza, Brüsszel progresszívjainak és a kijevi háborús maffiának a magyarországi képviselete - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezve:

akármit mondanak, akármit gondolnak, a szavazóik is, az a helyzet sajnos, hogy ezt támogatják".

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a formáció ne kerülhessen a magyar emberek sorsának kormánykerekéhez, és a jelenlegi kormánypárt tudja folytatni a kormányzást - hívta fel a figyelmet, mondván, csak ettől a kormánytól várhatjuk azt, hogy lesz szándéka és főleg ereje, hogy "megvédjen minket".

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért arra is, hogy Szolnok egy magyar támaszpont, egy katonaváros, ahol hétfőn egy hangárkomplexumot vett át az építőktől, és az MH Különleges Műveleti Parancsnokság csapatzászló-adományozásán vett részt.

Néhány héttel ezelőtt pedig a Thököly úti különleges műveleti laktanya bokrétaünnepén volt jelen a városban. Hozzátette: a magyar adófizetők pénzéből történő haderőfejlesztés hatalmas lépésekkel haladt előre az elmúlt tizenhat évben, egész Magyarország rendkívül sokat fejlődött ezen időszak alatt, számos, a magyar családoknak "jót hozó" döntés született. A Magyar Honvédség fejlődése pedig "mérföldes lépésekkel" történt meg.

Elmondta, hogy támogatja Berkó Attila Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei fősipánt, a vármegye 1-es számú egyéni választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltjét, aki kapott a Tisza nevű "képlettől" egy olyan jelöltet, aki nem is helyi lakost.

Berkó Attila azt mondta: bármi is történjen, nem szabad meghátrálnunk, "a magyar érdekeket meg kell védenünk". Küzdeniük kell azért, hogy Ukrajna ne kapjon felvételt az Európai Unióba, hiszen ez az egyedüli módja annak, hogy Szolnokon és térségében a fiatalokat meg tudják védeni, hogy ne kelljen uniós felségjelzés alatt Ukrajnába vonulniuk háborút vívni - tette hozzá. Jelezte, meg kell védeniük azokat a forrásokat, amelyeket a térségben tudnának felhasználni fejlesztésre, hogy ne egy külföldi háborúba kerüljenek a pénzek.

Azt is hangsúlyozta, ki kell tartanunk az orosz olcsó energia mellett, ha nem védett áron tankolhatnánk, veszélybe kerülnének munkahelyek, a vállalkozások és a térségben lévő több mint 35 ezer háztartásban a rezsicsökkentés.

Berkó Attila arra kérte az embereket, hogy az április 12-ei választáson olyan kormányt válasszanak, és a térségből is olyan képviselőt küldjenek a parlamentbe, aki megvédi a magyar érdeket.

Meg kell védenünk a békét, a biztonságot, az eredményeinket. Bízzanak Orbán Viktor miniszterelnökben!"

- hangoztatta, és jelezte: ő megvédené a térséget ezektől a veszélyektől.