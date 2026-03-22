A honvédelmi miniszter videóban beszélt a választás tétjéről és a háborús helyzetről. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Brüsszel és Kijev a Tiszát akarja hatalomra juttatni, hogy megszüntessék a magyar kormány ellenállását.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf videójában arról beszélt, hogy Magyarországon van egy politikai formáció, a Tisza, amely hatalomra törekszik, és amelyet Brüsszel, valamint a háborúban támogatott Kijev is hatalomra akar juttatni.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ez a választás valódi tétje
A miniszter szerint ennek az a célja, hogy megszüntessék azt az ellenállást, amelyet jelenleg a magyar kormány képvisel. Úgy fogalmazott:
a jelenlegi kormány nem ad pénzt, nem ad fegyvert, és nem ad katonát a háborúhoz.
Ezzel szemben szerinte
a Tisza ezt megtenné, miközben nincs sem szándéka, sem képessége arra, hogy Magyarországot kimaradjon a konfliktusból.
