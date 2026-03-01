Honvédelmi miniszter: Zelenszkij zsarol, Magyarország katonai erővel védi az energia-létesítményeket

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook bejegyzésében azt írta, hogy Zelenszkijék fenyegetik és zsarolják Magyarországot, és „ránk zárták az olajcsapot”. A miniszter szerint az olajblokád célja, hogy káoszt idézzenek elő, és ezzel politikai változást kényszerítsenek ki Magyarországon.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A tárcavezető állítása szerint Zelenszkijék egy „engedelmes bábkormányt” akarnak hatalomba juttatni, amely támogatná Ukrajna EU-tagságát, és „odaadná Kijevnek a magyarok pénzét”. A közlésben Magyar Péter neve is szerepel.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte:

Magyarország minden négyzetméterét megvédik. Azt írta, megerősítették a kritikus infrastruktúra védelmét, és fokozott, katonai jelenlétet biztosítanak a legfontosabb energia-létesítményeknél.

A miniszter szerint különleges műveleti katonák védik a Paksi Atomerőmű-et és a nagyfeszültségű átjátszó-állomásokat is.