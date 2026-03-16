Meg kell őrizni Magyarországot a biztonság és nyugalom szigetének

Vállaljuk, hogy egy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és nyugalom szigetének! – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Békemenet kapcsán megosztott rövid videó-bejegyzéséhez hétfőn.
Szalay-Bobrovniczky: Nem engedjük, hogy egy kijevi bábkormányt ültessenek a nyakunkba!
A miniszter üzenetében megfogalmazta Magyarország alapvető érdekeit a háborúval és Ukrajnával kapcsolatban:
- kimaradunk a háborúból,
- nem fizetünk Ukrajnának,
- és nem engedjük, hogy egy kijevi bábkormányt ültessenek a nyakunkba!
A Fidesz a biztos választás!”
