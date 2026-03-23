Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne. A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán írt arról, hogy szerinte a párthoz köthető politikusok külföldi érdekeket képviselnek.
Mindenki számára egyértelmű, hogy a tiszás Orbán Anita Soros-küldött, ukrán barát. A Tisza a titkosszolgálati akciókkal nemzetbiztonsági kockázat, veszélyes hatalomhoz jutniuk!
– fogalmazott a miniszter.
A bejegyzés előzménye, hogy az elmúlt napokban több kormányzati szereplő is megszólalt egy kiszivárgott hangfelvétel ügyében. A felvétel kapcsán olyan állítások jelentek meg a sajtóban, amelyek szerint külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró segítségével figyelhették meg Szijjártó Péter külügyminisztert.
Az ügyben Panyi Szabolcs újságíró neve merült fel. A Mandiner által nyilvánosságra hozott hangfelvételen egy beszélgetés hallható, amelyben az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével. Panyi Szabolcs később a közösségi oldalán elismerte, hogy ő hallható a felvételen, ugyanakkor azt írta, hogy egy forrásával folytatott beszélgetést rögzítettek.
A felvétel kapcsán Orbán Anita neve is felmerült, aki a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje. A hanganyag egy részében az újságíró arról beszél, hogy jó kapcsolatban áll vele, és korábban a kampánycsapatában is dolgozott.
Az ügy miatt Orbán Viktor miniszterelnök vizsgálatot rendelt el. A kormányfő azt írta: egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, ezért utasította az igazságügyi minisztert a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információk kivizsgálására.