Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a Tisza Párt nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A honvédelmi miniszter Orbán Anitáról azt írta: szerinte „Soros-küldött” és ukránbarát politikus.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentene, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne. A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán írt arról, hogy szerinte a párthoz köthető politikusok külföldi érdekeket képviselnek.

Szombathely, 2026. március 16. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a kormánypártok országjárásának szombathelyi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Haladás Sportcentrumban 2026. március 16-án. MTI/Filep István
Fotó: Filep István / MTI Fotószerkesztõség

Mindenki számára egyértelmű, hogy a tiszás Orbán Anita Soros-küldött, ukrán barát. A Tisza a titkosszolgálati akciókkal nemzetbiztonsági kockázat, veszélyes hatalomhoz jutniuk!

– fogalmazott a miniszter.

Panyi Szabolcs elismerte: ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen

A bejegyzés előzménye, hogy az elmúlt napokban több kormányzati szereplő is megszólalt egy kiszivárgott hangfelvétel ügyében. A felvétel kapcsán olyan állítások jelentek meg a sajtóban, amelyek szerint külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró segítségével figyelhették meg Szijjártó Péter külügyminisztert.

Az ügyben Panyi Szabolcs újságíró neve merült fel. A Mandiner által nyilvánosságra hozott hangfelvételen egy beszélgetés hallható, amelyben az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével. Panyi Szabolcs később a közösségi oldalán elismerte, hogy ő hallható a felvételen, ugyanakkor azt írta, hogy egy forrásával folytatott beszélgetést rögzítettek.

Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatásának ügyében

A felvétel kapcsán Orbán Anita neve is felmerült, aki a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje. A hanganyag egy részében az újságíró arról beszél, hogy jó kapcsolatban áll vele, és korábban a kampánycsapatában is dolgozott.

Az ügy miatt Orbán Viktor miniszterelnök vizsgálatot rendelt el. A kormányfő azt írta: egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, ezért utasította az igazságügyi minisztert a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információk kivizsgálására.

