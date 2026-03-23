A bejegyzés előzménye, hogy az elmúlt napokban több kormányzati szereplő is megszólalt egy kiszivárgott hangfelvétel ügyében. A felvétel kapcsán olyan állítások jelentek meg a sajtóban, amelyek szerint külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró segítségével figyelhették meg Szijjártó Péter külügyminisztert.

Az ügyben Panyi Szabolcs újságíró neve merült fel. A Mandiner által nyilvánosságra hozott hangfelvételen egy beszélgetés hallható, amelyben az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével. Panyi Szabolcs később a közösségi oldalán elismerte, hogy ő hallható a felvételen, ugyanakkor azt írta, hogy egy forrásával folytatott beszélgetést rögzítettek.