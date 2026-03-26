Titkosszolgálati jelentés, ukrán kapcsolatok – a Tisza nem válogat az eszközökben

A titkosszolgálatok azért vizsgálták azt a két informatikust, akiket most a tisza párti sajtó menteget, mert a Nemzetbiztonsági Bizottság 2026. március 24-i jelentése szerint a Tisza Pártnak dolgozva ukrán kapcsolatokkal rendelkeztek, képzésben részesültek, és kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel is – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-posztjában csütörtökön.
A miniszter hozzátette:
2025 júliusában gyermekpornográfia gyanúja miatt érkezett bejelentés ellenük,
ami házkutatáshoz vezetett. A hatóságok adathordozókat és engedély nélkül tartott haditechnikai eszközöket találtak.
Szalay-Bobrovniczky: Az emberek nem kérnek egy ukránbarát bábkormányból
Az ilyen embereket nem védeni kell, hanem felelősségre vonni!”
– hangsúlyozta a miniszter.
A Tisza Pártnak pedig meg kell mutatni április 12-én, hogy a magyar emberek nem kérnek egy brüsszeli, ukránbarát bábkormányból! A Fidesz a biztos választás!”
– zárta bejegyzését a miniszter.