Titkosszolgálati jelentés, ukrán kapcsolatok – a Tisza nem válogat az eszközökben

A titkosszolgálatok azért vizsgálták azt a két informatikust, akiket most a tisza párti sajtó menteget, mert a Nemzetbiztonsági Bizottság 2026. március 24-i jelentése szerint a Tisza Pártnak dolgozva ukrán kapcsolatokkal rendelkeztek, képzésben részesültek, és kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel is – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-posztjában csütörtökön.

A miniszter hozzátette:

2025 júliusában gyermekpornográfia gyanúja miatt érkezett bejelentés ellenük,

ami házkutatáshoz vezetett. A hatóságok adathordozókat és engedély nélkül tartott haditechnikai eszközöket találtak.

Az ilyen embereket nem védeni kell, hanem felelősségre vonni!”

– hangsúlyozta a miniszter.