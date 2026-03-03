Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott

Fontos

Zelenszkij bejelentést tett az ukrán elnökválasztásról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Közben Magyar Péter az ukránok szekerét tolja. Ha együtt el tudták zárni az olajat, akkor együtt meg is tudnák nyitni – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook bejegyzésében kedden.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalay-Bobrovnicky Kristófolajválságközel-keletháborúMagyar Péter

Kifordult a világ a négy sarkából: háború a Közel-Keleten, háború a szomszédunkban, közelgő olajválság, ukrán olajblokád – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook bejegyzésében kedden.

Szalay-Bobrovniczky: Magyar Péter az ukránok szekerét tolja
Szalay-Bobrovniczky: Magyar Péter az ukránok szekerét tolja
Fotó: Facebok/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy

aki ilyenkor a csővezetékes olaj ellen lobbizik, az Magyarország érdekei ellen cselekszik.”

Az olajblokád Magyar Péter hatalomba segítésének eszköze

Szalay-Bobrovniczky: Magyar Péter az ukránok szekerét tolja

A miniszter bejegyzésében megállapította:

Magyar Péter az ukránok szekerét tolja. Ha együtt el tudták zárni az olajat, akkor együtt meg is tudnák nyitni.”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!