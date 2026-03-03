Közben Magyar Péter az ukránok szekerét tolja. Ha együtt el tudták zárni az olajat, akkor együtt meg is tudnák nyitni – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook bejegyzésében kedden.
Kifordult a világ a négy sarkából: háború a Közel-Keleten, háború a szomszédunkban, közelgő olajválság, ukrán olajblokád – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook bejegyzésében kedden.
A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy
aki ilyenkor a csővezetékes olaj ellen lobbizik, az Magyarország érdekei ellen cselekszik.”
Szalay-Bobrovniczky: Magyar Péter az ukránok szekerét tolja
A miniszter bejegyzésében megállapította:
Magyar Péter az ukránok szekerét tolja. Ha együtt el tudták zárni az olajat, akkor együtt meg is tudnák nyitni.”
