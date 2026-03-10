Számháború: Piszkos alkut köthetett Münchenben Magyar Péter és Zelenszkij

Magyar Péter is felelős az energiaárak elszabadulásáért, miután a Tisza Párt elnöke megegyezett az ukránokkal a Barátság kőolajvezeték elzárásáról a müncheni biztonságpolitikai konferencián – fejtette ki Szalai Piroska a Számháború podcast legújabb adásában. A miniszterelnöki főtanácsadó hozzátette, hogy január 27-e óta nem érkezik „egy csepp molekula sem” a Barátság kőolajvezetéken. Bár az ukránok szerint ennek műszaki okai vannak, a magyar kormány információi szerint politikai döntés áll a háttérben.

A Számháború podcast március 10-i adása (Forrás: Számháború/Origo)

A kormány álláspontja szerint

Volomidir Zelenszkij azért zárta el a csapot, hogy gazdasági káoszt idézzen elő Magyarországon, segítve ezzel egy ukránbarát kormány megválasztását.

A müncheni biztonságpolitikai konferencián jelen volt Magyar Péter, akit tájékoztattak az ukránok a döntésükről, illetve arról is, hogy Horvátország az Adria olajvezetéken nem szállít orosz kőolajat. Ennek ellenére a Tisza vezetője nem volt rest és a benzinárstop alkalmazását követelte a kormánytól – ismertette Szalai Piroska.

A Barátság kőolajvezeték elzárása kapcsán egy hangot nem hallottunk tőle, a horvátok furcsa kommunikációjáról, amit a gazdasági miniszter mondott, szintén egy hangot nem hallottunk tőle, de azt igen, hogy kellene az ársapka”

– mondta a főtanácsadó a védett üzemanyagárak kapcsán.

Védett árat vezetett be a kormány az autósok érdekében

A műsorral egy időben zajlott a kormány rendkívüli ülése, ahol az a döntés született, hogy március 10. kedd éjféltől a kormány a benzin árát 595 forintnál, illetve a gázolajét 615 forintnál védett árassá teszi. A főtanácsadó szerint

azért itt húzta meg a határt a kormány az árakban, mert ha a szomszédos országok átlaga alatti árakat határozna meg, akkor beindulhat az üzemanyagturizmus, és akkor mi magyarok nem tudunk tankolni. Ez a megoldás tovább fokozná az ellátási problémát, amit a Barátság kőolajvezeték elzárása okozott.

Talán nem gondolta végig az ukránbarát magyar ellenzéki vezető, amikor az ársapkáról szóló javaslatot tette, hogy Iránban háború zajlik. És az iráni háború, az öböl-menti országokon kívül Magyarországra és egész Európára van a leginkább negatív hatással - fogalmazott Szalai Piroska. Szerinte pusztán logisztikai probléma lenne a Hormuzi-szoros lezárása, de ettől nagyobb baj, hogy Irán az öböl-menti országok energetikai létesítményeit lövi. Márpedig ha azokat támadja, akkor ha meg is nyitnák a Hormuzi-szorost, akkor sem tudnának azonnal megfelelő mennyiségű olajat vagy földgázt kitermelni. Katar az elsőként állította le az LNG-gyártását, mindez pedig azért óriási baj, mert Európa erre tett fel az összes kártyáját, amikor lemondott az olcsó orosz földgázról.