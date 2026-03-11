Szánthó Miklós: Brüsszel és Kijev totális támadást indított a magyarok ellen

Az Alapjogokért Központ szakmai rendezvényt szervezett Chilében, ahol Szánthó Miklós elmondta: a nyomásgyakorlás egyre nyíltabb, olajblokáddal zsarolják Magyarországot, miközben Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

Szánthó Miklós: A globalisták a legértékesebb trófeát akarják

Fotó: Alapjogokért Központ FB-oldala

Ráadásul megtévesztő jelleggel hamiszászlós műveleteket terveznek, melyek kijelölt végrehajtója a Tisza, de Európában az apokalipszist most csak a magyar jobboldal tudja megállítani – fűzte hozzá.

A főigazgató hangsúlyozta: az áprilisi magyar választások tétje legalább akkora, mint a 2024-es amerikai választásoké volt.

Mint mondta, azért, mert a magyar patrióták voltak az elsők, akik megmutatták, hogy le lehet győzni a globális baloldalt, meg lehet állítani a migrációt, támogatni lehet a családokat és meg lehet védeni a nemzeti önazonosságot.

Orbán Viktor volt az első ezen az úton, a magyar politikai tudás pedig azóta exportcikk lett. „A globalisták – most épp Brüsszelből és Ukrajnából karmesterkedve – ezért szimbolikus győzelmet, a legértékesebb trófeát akarják."

Szánthó Miklós meglátása szerint a patrióta erők világszerte erősödnek. Úgy fogalmazott: hiába mozdul meg a nemzetközi „deep state", Soros teljes NGO-hálózata, Brüsszel bürokráciája, sőt még Zelenszkij és a magyarországi baloldal is – amely szerinte mindent megtesz Ukrajna EU-tagságáért –,

ezek az erők sem elég erősek ahhoz, hogy legyőzzék a patriótákat, akiknek hősei most egymás után lépnek színre: Orbán, Meloni, Milei, Trump és most Kast!

Ezek olyan patrióta vezetők, akiknek mindig az a fontos, hogy a saját népük érdekeit szolgálják, ne játsszanak a progresszívek szabályai szerint, és soha ne feledjék a morális iránytűt: Isten, haza, család.

Hozzátette: ahogyan Chilében is „a józan ész győzött" José Antonio Kasttal, úgy Magyarországon is Orbán Viktorral számít a patrióták sikerére,

és szerinte a patrióta erők győzelmi sorozata folytatódni fog. Szavai szerint a világ történelmi fordulóponthoz érkezett, és a következő időszakban dől el, hogy a „régi, cinikus, kiégett neoliberális-neomarxista elit", vagy a jövőben hívő, keresztény vezetők alakítják az új korszakot.