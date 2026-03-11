Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az ukránok megfenyegették Orbán Viktor öt gyermekét és hat unokáját

Fontos

Terrortámadás a Fehér Ház ellen? Hatalmas a káosz

Szánthó Miklós

Szánthó Miklós: Brüsszel és Kijev totális támadást indított a magyarok ellen

58 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A globalista-sorosista hálózat brüsszeli főhadiszállása most kijevi fedőszervén keresztül intéz totális támadást Budapest ellen." – fogalmazott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Chilében, ahol részt vett az új, jobboldali elnök, José Antonio Kast beiktatásán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szánthó Miklósbrüsszeli nyomásglobalistákOrbán ViktorKijevPatriótákChile

Az Alapjogokért Központ szakmai rendezvényt szervezett Chilében, ahol Szánthó Miklós elmondta: a nyomásgyakorlás egyre nyíltabb, olajblokáddal zsarolják Magyarországot, miközben Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

Szánthó Miklós, szanthomiklos, szantho miklos, szantho,
Szánthó Miklós: A globalisták a legértékesebb trófeát akarják
Fotó: Alapjogokért Központ  FB-oldala 

Ráadásul megtévesztő jelleggel hamiszászlós műveleteket terveznek, melyek kijelölt végrehajtója a Tisza, de Európában az apokalipszist most csak a magyar jobboldal tudja megállítani – fűzte hozzá.

Szánthó Miklós: A globalisták a legértékesebb trófeát akarják

A főigazgató hangsúlyozta: az áprilisi magyar választások tétje legalább akkora, mint a 2024-es amerikai választásoké volt.

Mint mondta, azért, mert a magyar patrióták voltak az elsők, akik megmutatták, hogy le lehet győzni a globális baloldalt, meg lehet állítani a migrációt, támogatni lehet a családokat és meg lehet védeni a nemzeti önazonosságot.

Orbán Viktor volt az első ezen az úton, a magyar politikai tudás pedig azóta exportcikk lett. „A globalisták – most épp Brüsszelből és Ukrajnából karmesterkedve – ezért szimbolikus győzelmet, a legértékesebb trófeát akarják."

Szánthó Miklós meglátása szerint a patrióta erők világszerte erősödnek. Úgy fogalmazott: hiába mozdul meg a nemzetközi „deep state", Soros teljes NGO-hálózata, Brüsszel bürokráciája, sőt még Zelenszkij és a magyarországi baloldal is – amely szerinte mindent megtesz Ukrajna EU-tagságáért –,

ezek az erők sem elég erősek ahhoz, hogy legyőzzék a patriótákat, akiknek hősei most egymás után lépnek színre: Orbán, Meloni, Milei, Trump és most Kast!

Ezek olyan patrióta vezetők, akiknek mindig az a fontos, hogy a saját népük érdekeit szolgálják, ne játsszanak a progresszívek szabályai szerint, és soha ne feledjék a morális iránytűt: Isten, haza, család.

Hozzátette: ahogyan Chilében is „a józan ész győzött" José Antonio Kasttal, úgy Magyarországon is Orbán Viktorral számít a patrióták sikerére,

és szerinte a patrióta erők győzelmi sorozata folytatódni fog. Szavai szerint a világ történelmi fordulóponthoz érkezett, és a következő időszakban dől el, hogy a „régi, cinikus, kiégett neoliberális-neomarxista elit", vagy a jövőben hívő, keresztény vezetők alakítják az új korszakot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!